Toter Winkel: Polizei sensibilisert Kinder für Gefahren

Vom toten Winkel haben die Schülerinnen und Schüler im Unterricht schon viel gehört, aber am Mittwochmorgen konnten die Sechstklässler die Gefahrensituation hautnah erleben. Bei einer Aktion der Polizei Aalen auf dem Greutplatz wurde ihnen gezeigt, was passieren kann, wenn man sich im toten Winkel eines Lastwagens befindet.

„Man sieht einfach gar nichts“, stellt ein Schüler fest, als er im Führerhaus eines Lkw sitzt. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler stehen auf einer roten Folie rechts neben dem Fahrzeug, die den Bereich des toten Winkels darstellt. Auch den Smart, der vor dem Lkw steht, kann der Junge hinter dem Lenkrad nicht erkennen.

Zu der Unfallpräventionsaktion am Dienstag und Mittwoch wurden alle sechsten Klassen der Aalener Schulen und aus den umliegenden Gemeinden eingeladen. Am Mittwochmorgen nehmen rund 130 Schülerinnen und Schüler der Galgenbergschule, der Schillerschule und der Karl-Kessler-Schule teil. In verschiedenen Gruppen eingeteilt, durchlaufen sie sechs Stationen und erleben das Risiko eines toten Winkels – aus Sicht der Fahrradfahrer und der Lkw-Fahrer.

„Als Fahrradfahrer ist man der schwächste Teilnehmer im Verkehr“, erklärt Inge Löffler, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Auch wenn man mit einem Helm ausgerüstet ist, wäre die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw verletzt zu werden, immens groß. Das zeigen auch die Lkw-Fahrer selbst, die in ihrer Freizeit an der Verkehrsprävention teilnehmen. Bei der fünften Station demonstrieren sie den Schülerinnen und Schülern, dass sie, trotz der sechs Spiegel, Verkehrsteilnehmer im toten Winkel leicht übersehen können.

Bei der darauffolgenden Station wird den Kindern bewusst gemacht, wie viel Gewicht auf sie einwirken würde, wenn sie unter die Räder eines Lkw kommen würden. „Ein Reifen wiegt 140 Kilogramm und mit der Wucht des Fahrzeugs kann es zu schweren Verletzungen kommen“, erklärt ein Mitarbeiter der Rieger & Ludwig Reifenzentrale.

Insbesondere wird den Kindern wohl die Simulation eines echten Verkehrsunfalls in Erinnerung bleiben: Ein Sattelauflieger erfasst ein Fahrrad und lässt es im „zermalmten“ Zustand zurück. Es wird klar, dass es in diesem Fall kein Davonkommen gegeben hätte.

„Wir bedanken uns bei unseren Partnern. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich die Kinder im Verkehr vorsichtig verhalten“, so Hans Heidingsfelder von der Polizei Aalen.