Totengedenken mit Ecken und Kanten

In der Adventszeit gibt es traditionell an jedem Samstag ab 10 Uhr eine „Adventsmusik zur Marktzeit“ in der Aalener Stadtkirche. Am kommenden ersten Adventssamstag, 30. November, spielt Thomas Haller Variationen und Phantasien über das alte Kirchenlied „Nun komm der Heiden Heiland“ sowie Praeludien und Fantasien der Barockmeister Buxtehude, Bach und Bruhns. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.