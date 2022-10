Torreiches Remis in Neuler

In einem torreichen Spiel haben sich der TV Neuler und der SV Lauchheim 3:3 getrennt. Der Lauchheimer Ausgleich fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Unentschieden spielte auch der FV 08 Unterkochen. Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, die Sportfreunde Dorfmerkingen II und die DJK-SG Schwabsberg-Buch setzte es Niederlagen.

TV Neuler - SV Lauchheim 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Hanke (18.), 1:1, 2:1 Colletti (42. und 54.), 2:2 Ulmer (80.), 3:2 Bieg (82./FE), 3:3 Krasniqi (90.+7). Es war über die gesamte Spielzeit eine recht ausgeglichene Partie - Neuler hatte allerdings die besseren Chancen. In der Schlussphase warfen beide Teams alles nach vorne, was dann auch noch drei Tore mit sich brachte. Praktisch mit dem Abpfiff erzielte der SV Lauchheim noch den Ausgleich zum 3:3.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TV Straßdorf 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Olschewsky (2.), 0:2 Bechthold (7.), 1:2 Krohmer (12.), 2:2 Frank (59.), 2:3 Bechthold (60.). Der TV Straßdorf führte bereits nach sieben Minuten mit 2:0. Die TSG kämpfte sich aber zurück ins Spiel. In der 13. Minute fiel das 1:2 und nach knapp einer Stunde das 2:2. Nur eine Minute später ging Straßdorf aber wieder in Führung.

FV 08 Unterkochen - AC Milan Heidenheim 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Volk (57.), 1:1 Ott (70.). Die Heimelf übernahm von Beginn an das Kommando und hatte ein klares Plus an Spielanteilen. Allerdings spielte man oft zu umständlich und so hielten sich die klaren Chancen in übersichtlichen Grenzen. In der 58. Minute fiel dann auch das völlig verdiente 1:0 durch Manuel Volk per Kopf. Wie aus dem Nichts kamen die Gäste in der 70. Minute zum Ausgleich. Bei diesem Ergebnis blieb es auch. In der turbulenten Schlussphase trafen die Hausherren noch den Pfosten.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - TSG Nattheim 0:1 (0:0). Tor: Fabian Horsch (89., FE).

FV Sontheim/Brenz - SF Dorfmerkingen II 4:1 (2:1). Tore: 0:1 S. Michel (12.), 1:1, 2:1 D. Gentner (38. FE, 40.), 3:1 R. Ertle (48.), 4:1 F. Sparr (85.).