Torjubel im Büro

Wieder eine Nacht, in der es im Erlenweg, in der Schubertstraße und der Albrecht-Dürer-Straße gestunken hat. Auf der Suche nach Ursachen kommt das Landratsamt trotz intensiver Bemühungen nicht weiter. Es gibt Verdachtsmomente, unter anderem soll die Backstube von Hannes Weber am Flughafen damit zu tun haben.

Hannes Weber kennt diesen Verdacht. Bei ihm werden die Öfen zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr morgens angeheizt. In Frage für die Geruchsbelästigung komme dabei aber nur der Holzofen.