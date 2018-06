Torflaute trifft auf Power-Sturm

Vor dem Duell des Fußball-Zweitligisten VfR Aalen gegen den Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf am Samstag (13 Uhr) ist eine der spannendsten Fragen derzeit, mit welchem Personal Aalens Übungsleiter Stefan Ruthenbeck gegen die Rheinländer antreten wird. Derzeit probiert er Vieles aus, Vieles hat nicht geklappt.

Fabio Kaufmann sei vor dem Duell gegen Bochum einen Tick weiter gewesen als der angestammte Rechtsverteidiger Phil Ofosu-Ayeh. Nachdem zwei Tore über diese Seite gefallen sind (und eines nach der Auswechslung Kaufmanns), dürfte Ruthenbeck wohl wieder zurück wechseln. „Fabio hat Lehrgeld bezahlt, das wirft ihn aber auch nicht um“, sagt er. Oliver Barth war gegen den VfL kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Ist er wieder gesund, wird er spielen. Der immer noch angeschlagene und vielleicht deswegen wenig überzeugende Kanadier Andre Hainault wird weichen müssen - sofern Sascha Mockenhaupt nach seinem Schlag auf den Fuß wieder fit ist.

Quaner mit Chancen

Wenn auch ohne Tor hat Collin Quaner in der Offensive gezeigt, dass er eine Verstärkung für den VfR sein kann. Er hätte sich eine bessere Startelf-Premiere als das 0:4 gegen den Ruhrpott-Klub vorstellen können, gab er hinterher zu Protokoll. „Er hatte in den vergangenen Trainingseinheiten einfach die beste Torquote. Da mussten wir ihm mal eine Chance geben. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagte Ruthenbeck zu seiner Stürmerwahl. „Er hatte Tormöglichkeiten, war immer unbequem und hat viele brenzlige Situationen für Bochum geschaffen. Er hat das nicht schlecht gemacht. Es war nicht gut, aber es war ordentlich“, fährt der 42-Jährige fort. Hört sich nach einer weiteren Chance für den schlaksigen Stürmer an.

Scheinbar festgelegt hat sich Ruthenbeck im Tor, ließ er doch Daniel Bernhardt bereits das vierte Mal nacheinander spielen, obwohl Jasmin Fejzic fit war. Doch weit gefehlt. „In unserer jetzigen Situation ist gar nichts entschieden. Da müssen wir jetzt Woche für Woche die Dinge hinterfragen. Momentan sieht es danach aus, dass Daniel die Nummer eins ist. Wir werden aber im Training weiter darauf achten, ob die Leistungen bei allen weiter abgerufen werden“, sagt der VfR-Trainer. Vielmehr als die immer wiederkehrende Frage nach der Aalener Nummer eins beschäftigt Ruthenbeck die schwache Ausbeute in der Offensive. Zehn Treffer in der 2. Liga sind zu wenig, das weiß nicht nur Ruthenbeck. „Diese Problematik müssen wir in den Griff bekommen.“

Da können die Fortunen aus Düsseldorf nur müde drüber lachen. Mit Carlison Benschop (acht Treffer) und dem zu Saisonbeginn vom VfR gewechselten Joel Pohjanpalo (ebenfalls acht) verfügt die Mannschaft von Oliver Reck über zwei Stürmer, die zu den besten der Liga zählen. Beim 3:3 gegen Fürth am Montagabend traf Benschop doppelt, was ihn jedoch nicht besänftigen konnte, wie er gegenüber dem „kicker“ sagte: „Meine beiden Tore sind mir egal. Ich bin enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben.“ Pohjanpalo, den man auf der Ostalb gerne behalten hätte, erzielte den dritten Treffer. Insgesamt haben die Düsseldorfer bereits 24 Mal ins gegnerische Tor getroffen, bei nur 15 Gegentreffern. Gemeinsam mit den Bochumern hahat die Fortuna damit die zweitbeste Offensive der Liga. Die Personalpolitik in der Defensive wird in den Überlegungen Ruthenbecks sicherlich eine zentrale Rolle spielen.