Torfestival in Waldhausen

In der Fußball-Kreisliga B klingelt es in einem Spiel neun Mal – und Nordhausen-Zipplingen gewinnt mit sechs Toren auswärts. Eggenrot trifft fünf Mal.

Kreisliga B III:

SSV Aalen II (Flex) – Eggenrot 1:5 (1:4). Tore: 1:0 A. Dayan (20.), 1:1 keine Angabe (30.), 1:2 keine Angabe (44.), 1:3 keine Angabe (60.), 1:4 keine Angabe (80.), 1:5 keine Angabe (90.). In einem Spiel auf Augenhöhe ging der SSV in Führung musste aber bis zur Pause zwei Konter hinnehmen. In Hälfte zwei erhöhte Eggenrot auf Grund von zumindest umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Ein am Ende zu hoher Sieg.

Ellwangen II - Hüttlingen II 1:5 (1:4). Tore: 0:1 Hailer (2.), 0:2 Eigentor (24.), 0:3 Avigliano (27.), 0:4 Gschwindt (32.), 1:4 Schubert (45.), 1:5 Herdeg (77.). Eine klare und deutliche Angelegenheit für die Gäste aus Hüttlingen, die in Hälfte eins die Vorentscheidung durch vier Treffer erzielen konnten.

Schrezheim – Neuler II 1:0 (1:0). Tor: Simon Pfitzer (21.). Schrezheim war die bessere Mannschaft, konnte aber aus der Menge an Torchancen nur das eine Tor erzielen.

Rosenberg - SG Union Wasseralfingen II 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 B. Rathgeb (60., 85.). Die Partie gestaltete sich lange ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer war Rosenberg spielbestimmend. Mit dem 2:0 war die Partie entschieden. Reserven: 4:2.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – Jagstzell 2:2 (2:1). Tore: 0:1 T. Ziegler (1.), 1:1 H. Drechsler (15., FE), 2:1 Volk (32.), 2:2 F. Riethmüller (71.). Die Hausherren haben die Anfangsphase verschlafen und gingen mit dem einzigen Torschuss der Jagstzeller, in der ersten Halbzeit in Rückstand. Die Heimmannschaft bestimmte danach das Spiel, gingen verdient in Führung, Die SGM hatte einige Möglichkeiten das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Der zweite Torschuss in der zweiten Halbzeit brachte den Ausgleich. Für die Jagstzeller mehr als glücklich. Reserven: 3:0.

SGM Rindelbach/Neunheim - Wört II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 T. Rehe (61.), 2:0 M. Berreth (81.), 3:0 Eigentor (85.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV:

Waldhausen II - Nordh.-Zipplingen 3:6 (3:4). Tore: 1:0, 3:2 Eigentor J. Bux (3., 35.), 1:1 J. Bux (4.), 2:1 B. Landes (21.), 2:2 P. Sing (30.), 3:3, 3:4 D. Weber (37., 45.), 3:5, 3:6 beide J. Holzinger (88., 90.+3). Torfestival in Waldhausen. Hier legten beide Mannschaften los wie die Feierwehr. In der ersten Minute fiel das 1:0 für Nordhausen und in der dritten der Ausgleich. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit eine super Leistung. In der zweiten Halbzeit freuten sich alle auf ein weiteres Fußballspektakel doch es kam anders. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte SVW (90.+2).

Lippach - Unterkochen II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 F. Leiser (10.), 2:0 Biswanger (39.). In einem von Kampf und hoher Laufbereitschaft geprägtem Spiel gewinnt der SV durch zwei Tore in Hälfte eins verdient.

Elchingen - SG Riesbürg 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Seitz (16.), 2:0 Sauerborn (44.), 2:1 Vierkorn (65.). Aufgrund der sehr guten mannschaftlichen und kämpferischen Leistung kann man von einem verdienten Sieg des SVE sprechen.

Unterschneidheim - Lauchheim II 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 4:0 E. Rein (5., 78.), 2:0, 5:0, 6:0 F. Joas (21., 81., 89.), 3:0 M. Kienle (54., FE). Keine weiteren Angaben.

Kösingen – Ohmenheim 3:3 (1:1). Tore: 1:0, 2:2 N. Reiter (23., 64. FE), 1:1, 1:2 M. Erdeli (45.+1, 55., beide FE), 3:2 A. Waldsauer (67.), 3:3 A. Kohler (90.+2). Keine weiteren Angaben.

Röhlingen - SGM Kirchh./Trochtlf. II 3:1 2:0. Tore: 1:0 S. Palm (22.), 2:0 J. Brendle (29.), 3:0 J. Gösele (77.), 3:1 T. Joas (85.). Keine weiteren Angaben.

SGM Rött./Oberd./Aufhausen – Zöbingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 beide Kohnle (6., 9.). Motivierte Zöbinger zeigten der Heimmannschaft gleich zu Beginn der Partie, was eine erfolgreiche Rückrunden-Mannschaft mit einem unversicherten Gegner macht und ging durch einen Doppelschlag schnell in Führung. Wenn nicht das Aluminium gewesen wäre hätte es sogar höher für die Gäste zur Halbzeitpause stehen können. Die SGM hatte über die gesamte Spielzeit wenig entgegenzusetzen und verlor das Spiel absolut verdient. Reserven: 2:2.

Kreisliga B V:

Oggenhausen – Härtsfeld 0:4. Keine weiteren Angaben.

TSV Herbrechtingen - SGM Auernheim/Neresheim 1:0 (0:0). Tor: Uederson Carlos Guimaraes (58.). Keine weiteren Angaben.