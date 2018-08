Toreschießen schwer gemacht

Ob der 1. FC Heidenheim gut in die Saison gestartet ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Die reinen Ergebnisse aus den ersten vier Pflichtspielen sagen zumindest: Der FCH ist ungeschlagen. Für Frank Schmidt, Trainer des Fußball-Zweitligisten, müssen sich Beobachter des Clubs noch ein wenig gedulden, um ein erstes Fazit zu ziehen. Nach acht bis zehn Spieltagen sei zu sehen „wo man sich positioniert“. „Die Saison ist noch viel zu frisch um von einem guten Saisonstart zu sprechen.“

Davor stehen ja auch noch ziemliche Brocken wie am Sonntag um 13.30 Uhr im zweiten Heimspiel der Saison, SV Darmstadt 98, im Weg. Allein gegen diese Defensivkünstler um Abwehrchef Aytac Sulu ein Tor zu erzielen sei „extrem schwer“, wie Schmidt ausmacht. Er hat die Darmstädter Leistungen schließlich umfassend im Blick. Und in der bisherigen Spielzeit steht die Mannschaft seines Kollegen Dirk Schuster mit bisher zwei Gegentoren am ersten Spieltag sogar noch einen Tick komfortabler da als die Heidenheimer – auch wenn sie schon einmal verloren haben. Die Lilien seien „gewohnt defensiv stark“ und deshalb ist es ja gerade so schwer gegen sie zu treffen.

Mehr noch: Für Schmidt sei Darmstadt „eine Mannschaft, die ganz vorne mitspielen kann.“ Die letzten beiden Duelle zwischen Heidenheim und Darmstadt endeten Remis und auch für Sonntag merkt der Coach an: „Es ist immer schwer gegen Darmstadt zu gewinnen.“

2. Liga pur

Die Zuschauer dürfen sich auf 2. Liga pur einstellen. „Viele lange Bälle, viele Luftduelle, viel Mentalität“ – das sind Schmidts Erwartungen für dieses Spiel. Damit lieferte er am Freitag die ähnliche Einschätzung wie die gegnerische Seite. Fabian Holland, einer dieser Darmstädter Defensivkünstler, sah in einem Interview mit der Internetseite des Vereins „ein klassisches Zweitligaspiel, in dem beide Teams um jeden Millimeter kämpfen werden.“ Für ihn werde die Tagesform entscheiden.

Viel länger noch seinen Einsatz zeigen im Heidenheimer Trikot wird Mittelfeldmann Maximilian Thiel. Der 25-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim FCH vorzeitig um zwei Jahre bis 2021.