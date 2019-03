Tore, Tore, Tore – nur nicht in Zöbingen. In den Fußball-Spielen der Kreisligen B fielen jede Menge Treffer.

Kreisliga B III:

TSV Hüttlingen II - SGM Fachsenfeld/Dewangen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Schnee (69.), 0:2, 0:3 Frank (90., 90+2). Nachdem die erste Halbzeit noch relativ ausgeglichen war, erhöhte die SGM in der zweiten Halbzeit das Tempo und konnte das 1:0 erzielen. Hüttlingen versuchte dagegen zu halten, verlor schlussendlich jedoch verdient mit 0:3.

SV Wört II - FC Ellwangen II 1:5 (0:2). 0:1 A. Hardjaj (11.), 0:2 M. Wiedmann (30.), 0:3 A. Hardjaj (46.), 0:4 S. Huber (60.), 0:5 S. Nietsche (70.), 1:5 M. Köder (75.). Im ersten Spiel nach der Winterpause hatte die Heimmannschaft den Gästen wenig entgegenzusetzen. Ellwangen schraubte das Ergebnis mit zunehmender Zeit bis auf 5:0. Erst in der Schlussphase ergaben sich für Wört Torchancen. Am Ende ein verdienter Auswärtssieg im Kellerduell.

SG Union Wasseralfingen II – Schrezheim 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Sertan Ezgin (22., 43.), 1:2 M. Kocayorük (55.). Bes. Vork.: Geb Rote Karte Schrezheim (85.). Keine weiteren Angaben.

Dalkingen - SGM Rindelbach/Neunheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Waizmann (20.), 1:1 Tuscher (47.). Es war ein Spiel mit zwei verschiedenen Hälften und einem am Ende gerechten Ergebnis. Während im ersten Durchgang eins die SGM besser war, übernahm Dalkingen in Durchgang zwei das Zepter. Reserven: 1:3.

Jagstzell - SSV Aalen II (Flex) 5:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 5:1 Timo Ziegler (2., 42., 47., 89.), 1:1 E. Basaran (16.), 4:1 Ph. Wunder (84., FE). Eine klare Angelegenheit für den SV Jagstzell, auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg.

Eggenrot – Rosenberg 1:2 (1:0). Tore: 1:0 N. Lemmermeier (34.), 1:1 A. Greiner (84.), 1:2 B. Rathgeb (90.+2). Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. In Hälfte zwei hatte zwar Eggenrot mehr vom Spiel kassierte aber in der Nachspielzeit einen unglücklichen Gegentreffer, der zum glücklichen Sieg für Rosenberg führte.

Kreisliga B IV:

SV Lauchheim II - SV Elchingen 1:2 (1:0). 1:0 J. Deiss (22.), 1:1 Ch. Bolsinger (61.), 1:2 M. Seitz (85.). Lauchheim war in der ersten Hälfte das bessere Team und hätte durchaus ein, zwei Tore mehr erzielen können, jedoch versagten vor dem gegnerischen Gehäuse die Nerven. Die zweite Hälfte war dann eher ausgeglichen. Der Unterschied hier war dass die Gäste ihre Chancen in Tore ummünzten. Ein Punkt für den SVL war drin, hatte aber doch nicht sein sollen.

Unterkochen II - Waldhausen II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Albayrak (39., ET), 2:0 Oppold (41.), 3:0 S. Civelek (63.), 3:1 Eiberger (84.). Eine klare Angelegenheit im Reservenderby für den FVU II.

SGM Kirchh./Trochtlf. II – Kösingen 1:5 (0:4). Tore: 0:1 D. Fischer (13.), 0:2, 0:3, 0:4 N. Reiter (18., 19., 45.), 1:4 Ch. Götz (60.), 1:5 A. Waldsauer (62.). Die Reserve der SGM konnte in Hälfte eins schon das Spiel für sich entscheiden. In Hälfte zwei wurde gekonnt verwaltet.

Zöbingen – Röhlingen 0:0. Die Gäste hatten zwar die klareren Torchancen, konnten diese aber dank einer guten Torwartleistung nicht verwerten. Insgesamt gesehen war es ein gerechtes Unentschieden. Reserven: 0:2.

SG Riesbürg – Lippach 1:0 (0:0). Tor: Hauswirth (51.). Die Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie. Aufgrund der Spielanteile und Torgelegenheiten im ersten Durchgang ein knapper, jedoch verdienter Erfolg der Gastgeber. Die Gäste steckten nicht auf, waren vorne aber insgesamt zu harmlos. Reserven: 7:0.

Nordh.-Zipplingen - SGM Rött./Oberd./Aufhausen 4:1 (1:0). Tore: 1:0 M. Roder (32.), 2:0 Seidenfuß (HE., 59.), 3:0 Sing (70.), 4:0 J. Holzinger (80.), 4:1 Schmid (82.). Bes. Vork.: Rote Karte Handspiel auf der Linie (Röttingen, 58.), Gelb-Rot: wegen Meckerns (Röttingen). In einem teilweise zerfahrenen Spiel, feierte die Heimelf einen verdienten Sieg.

Ohmenheim – Unterschneidheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Egetemeyer (33.), 1:1 M. Erdeli (60., FE.). In einem ausgeglichenen Spiel, gingen zunächst die Gäste in Führung. Am Ende sorgte Ohmenheim aber für das gerechte Ergebnis. Reserven: 4:4.

Kreisliga B V:

SGM Auernheim/Neresheim – Bissingen 2:1 (2:0). Tore: 1:0 B. Kuttler (36.), 2:0 C. Atalay (44.), 2:1 M. Rau (90.). Im Spitzenspiel entscheidet die SGM in acht Minute das Spiel mit zwei Treffern gegen den Tabellenzweiten für sich. Die Gäste aus Bissingen konnten lediglich in der 90. Spielminute den Anschlusstreffer erzielen.

Härtsfeld - TSV Herbrechtingen 7:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 6:0, 7:0 Christian Schurr (7., 44. FE, 66., 80., 81.), 3:0, 5:0 beide S. Kehrle (46.), 7:1 M. Geiger (90.). Der fünffache Schurr und der doppelte Kehrle entscheiden das Spiel für den FC.