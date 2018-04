Taktik bedeutet viel im Fußball, besonders 2018. Das bekam der geneigte Fußballfan zum Beispiel am Mittwochabend serviert, wo es zwischen Schalke und Frankfurt in einem entscheidenden Spiel um den Einzug ins DFB-Pokal ging, ein Tor entschied zu Gunsten der Frankfurter. Zu viel Taktik macht aber irgendwie auch keinen Spaß. Und zu viel Taktik darf nicht die übergeordnete Rolle spielen.

Bei Frank Schmidt spielt sie eine Rolle, unter der Woche während seines Trainings beim 1. FC Heidenheim, wurde die Taktik des Gegners an diesem Samstag um 13 Uhr, Union Berlin, thematisiert, doch das sei „nicht das elementare“. Im Abstiegskampf des FCH in der 2. Fußball-Bundesliga zählen anderen Dinge. Etwa, „wer sich in den entscheidenden Szenen durchsetzt“, merkt der Trainer der Heidenheimer an.

Für den Zweitligisten von der Ostalb stehen, wie schon Offensivmann Niko Dovedan jüngst anmerkte, zwar auch „vier Endspiele“ an, für Taktiererei bleibt eigentlich keine Zeit. Schmidt unterstrich am Freitag, dass es um „Wille“ geht. „Wir haben gezeigt, dass wir es können, wir können nur an uns selbst scheitern“, erklärte der Coach. Der FCH machte mit dem überraschenden 3:1 gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf den Sprung weg vom Relegationsplatz, doch vier Spiele gilt es wohl noch zu zittern - oder eben selbstbewusst aufzutreten. Die Berliner sind auch noch noch aus dem Gröbsten raus, gewannen zuletzt ebenso. Ihre bisher 40 Punkte sind in dieser Saison nicht so viel Wert wie sie mal waren, auch zu Zeiten mit weniger Rasenschach. Demzufolge treffen sich im Kult-Stadion „Alte Försterei“ „zwei Mannschaften, die nachlegen wollen“, es gehe um „verdammt viel“. Heidenheim will freilich an die Leistung des Düsseldorf-Spiels „anknüpfen“. Und eines, was dem FCH gut gelang, könnte in Berlin und den weiteren Wochen wichtig sein. „Wir sind jederzeit in der Lage, Tore zu schießen“. Sie sind schließlich das berühmte Salz in der Suppe, Taktik hin- oder her.