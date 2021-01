Topspiel im hohen Norden: Crailsheim in Hamburg

Elf Bundesligaspiele, zehn Siege. Die HAKRO Merlins Crailsheim stehen weiterhin auf einem sensationellen zweiten Tabellenplatz der Basketball-Bundesliga. Dass in dieser Liga jedoch in jedem Spiel Konzentration über 40 Minuten notwendig ist, bewies das letzte Spiel in Würzburg. Im Topspiel des 12. Spieltags treffen die Hohenloher erneut in der Fremde auf die Hamburg Towers (6.).

Das Team von der Elbe präsentierte sich bislang ebenfalls sehr gut und steht mit einer 7-3 Bilanz auf dem sechsten Tabellenplatz. Tip-Off an diesem Sonntag in Hamburg ist um 18 Uhr.

Nach dem Erfolg über s.Oliver Würzburg wartet auf die Crailsheimer direkt das nächste Auswärtsspiel. Am Samstag machen sich die HAKRO Merlins auf die längste Busfahrt der Saison in den hohen Norden. Sportlich gesehen verspricht das Duell am Sonntagabend viel Brisanz. Die Towers, die mit einer 7-3 Bilanz ebenfalls auf einem Playoff-Platz stehen, werden den jungen Crailsheimern alles abverlangen und versuchen, die Siegesserie der Hohenloher zu stoppen. Eine der größten Stärken der bisherigen Crailsheimer Saison ist die Ausgeglichenheit im Team. Neben dem easyCredit BBL Topscorer Bell-Haynes (20,9 Punkte pro Spiel) punkten auch der wiedergenesene Ex-Hamburger Radosavljevic (13,7), Lasisi (11,5) und Coleman (10,9) durchschnittlich zweistellig. Dies mündet in der insgesamt zweitbesten Offensive der Liga (90,73). „Nach den vielen Spielen in kurzer Zeit ist es angenehm, zu einem normalen Spielrhythmus zurückzukehren. Wir konnten spüren, dass die Energie etwas weniger wurde und sich die gewohnten Abläufe etwas verschlechterten. Mehr Vorbereitungszeit ist immer gut“, erklärt Headcoach Tuomas Iisalo nach zuletzt fünf Spielen in zwei Wochen.

Aber auch die Hanseaten spielen bislang eine starke Saison. In ihrem erst zweiten Bundesligajahr konnten sie die fünf Auftaktspiele gewinnen. Vergleichen kann man die aktuelle Mannschaft mit der der Vorsaison jedoch nicht. Denn ähnlich wie die Crailsheimer erlebte Hamburg im Sommer einen großen Umbruch. Lediglich der Nachwuchsspieler Justus Hollatz sowie der Big Man Marvin Ogunsipe, der beim Finalturnier in München für die HAKRO Merlins auflief, blieben den Elbstädtern erhalten. Veränderungen gab es jedoch nicht nur auf dem Parkett, sondern auch an der Seitenlinie. Pedro Calles wechselte im Sommer vom Ligakonkurrenten RASTA Vechta an die Elbe. Als Assistant Coach und Headcoach weilte der Spanier insgesamt fünf Jahre bei den Niedersachsen. Neben zwei Aufstiegen feierte er auch die erste Bundesliga Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Nun möchte er in Hamburg an den Erfolg anknüpfen. „Hamburg arbeitet hart, sie haben eine klare Identität und Spieler, die sich auf diese einlassen. Sie haben ein Team mit einer guten Mischung aus BBL Erfahrung, kombiniert mit jungen, athletischen Spielern“, weiß Iisalo. „Defensiv sind sie eines der stärksten Teams der Liga. Das zeigt ihre gute Arbeitseinstellung. Offensiv haben sie eine gute Mischung aus Spielmachern, Shootern und Big-Men. Es wird ein schweres Spiel für uns.“

Die Statistik spricht klar für die HAKRO Merlins. In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen konnten die Hamburger noch kein Spiel gewinnen.