Ein 49 Jahre alte Wohnungsinhaber hat am Samstag gegen 21 Uhr in seiner Wohnung in der Ludwigstraße einen Topf mit Essen auf die Herdplatte gestellt und schlief währenddessen im Wohnzimmer ein. Das heiße Fett und der weitere Inhalt im Topf fingen in der Folge Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.