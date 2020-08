Top-Start für Waldhausen

Der SV Waldhausen ist sehr gut nach seinem Aufstieg aus der Fußball-Bezirksliga in der Landesliga angekommen. Am Samstag fertigten die Jungs von Trainer Jens Rohsgoderer, der seine Mannschaft sehr gut auf den TV Echterdingen eingestellt hat, mit 4:0 (2:0) ab. Nach dem Spiel hatte man sogar die Tabellenführung in der Landesliga übernommen.

Es dauerte nur fünf Minuten, da konnte der Waldhäuser Anhang das erste Mal jubeln. Vedat Yel bekam nach Vorlage von Armin Husic den Ball auf halbrechter Position. Dieser marschierte Richtung Tor und schoss unhaltbar für den Torwart von Echterdingen ins linke lange Eck. Nach einer weiteren Minute, die Jungs aus Echterdingen waren nicht auf der Höhe, kam ein langer Ball auf den agilen Kevin Mayer, dieser spielte im Strafraum quer auf Philipp Schiele, der zum 2:0 einschoss. Ein Auftakt nach Maß für die Mannschaft aus Waldhausen.

In der 57. Minute fasste sich der stark aufspielende Vedat Yel ein Herz. Er ließ einige Spieler aus Echterdingen hinter sich. Nur durch ein Foul im Sechzehner konnte er gestoppt werden. Der gut leitende Schiedsrichter Maik Kaack zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Jan Hasenmaier ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen und erhöhte sicher zum 4:0.

In der 80. Minute bekam noch der Kapitän von Echterdingen, Denis-Garcia-Franco, nach Meckern die gelb-rote Karte. In der 90. Minute verpasste der eingewechselte Lukas Geissler nach einem sehenswerten Konter noch knapp das 5:0. So blieb es bei einem völlig verdienten 4:0-Sieg. Rohsgoderer sprach von einer überragenden Mannschaftsleistung seiner Mannschaft.