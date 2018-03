Top-Spiel-Sieg für Merlins

Die Crailsheim Merlins haben das Topspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen die PS Karlsruhe Lions mit 96:86 gewonnen und bleiben damit zuhause ungeschlagen. Der Erfolg gegen den Tabellendritten war nicht der einzige Grund zum Jubeln für die Zauberer.

Ein Sonderlob bekamen Mitch Jost und Michael Smith von Headcoach Tuomas Iisalo. „Sie haben in der Defense die Mittel gefunden, Richie Williams und damit den Run der Karlsruher zu stoppen und uns hier eine unglaubliche Energie gegeben.“ Von Beginn an zeichnete sich ab, was viele für diese Partie prophezeit hatten: Beide Mannschaften drückten auf das Gaspedal, scheuten dafür auch nicht, immer mal wieder in Fehler zu laufen. Iisalo: „Sehr interessantes Matchup. Beide Mannschaften haben das Tempo hochgehalten. Wir haben heute zwei der drei schnellsten Offensivteams der Liga gesehen, was für die Fans toll anzusehen war. Durch das hohe Tempo auf beiden Seiten ergeben sich viele Räume für die Spieler und du bekommst dann so ein Resultat mit vielen Punkten trotz relativ niedriger Dreierquote auf beiden Seiten. Alles in allem ein sehr unterhaltsames Spiel, aber ich hatte nicht weniger erwartet.“ „Ich bin sehr zufrieden, wie wir heute in der Offensive gespielt haben. Defensiv hat leider nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, Karlsruhe hat mit extrem hohem Tempo gespielt. Am Ende haben unsere erfahrenen Spieler das aber nach Hause gebracht“, so Small Forward Sebastian Herrera.