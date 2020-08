Das Springturnier des Reitverein Rindelbach hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht und ist weit über den Ostalbkreis hinaus bekannt. Nicht zuletzt tragen dazu die Top-Bedingungen bei, die die Reiter an den drei Turniertagen in Rindelbach erwarten. Der Springplatz hat Championatsgröße und ist in einem Top-Zustand ebenfalls steht ein großer Abreiteplatz zur Verfügung. Das Turnier im August ist ein reines Springturnier das unter der Leitung von Sinja Milena Brugger und unter Mitarbeit des gesamten Reitvereins organisiert wird. Das Springturnier steigt von Freitag 21. August ab 7.30 Uhr, Samstag 22. August ab 8.30 Uhr, Sonntag 23. August ab 8 Uhr.

Unter Corona-Bedingungen ist es in diesem Jahr bereits das zweite Turnier, das der Reitverein Rindelbach mit seinen Mitgliedern stemmt. Bereits im Juli kamen die Dressurreiter beim zweitägigen Dressurturnier unter der Leitung von Claudia Wolpert voll auf ihre Kosten. Das erste Mal gab es eine Dressurprüfung der Klasse S.

Dass das eigens für die beiden Turniere ausgearbeitete Hygienekonzept gut funktionierte, davon konnte man sich bereits im Juli überzeugen lassen. Auch beim Springturnier sind mehr Helfer als in den vergangenen Jahren im Einsatz, damit sichergestellt werden kann, dass zum Beispiel die Abstände auf dem Parkplatz eingehalten werden. Für die Helfer am Abreiteplatz besteht Handschuhpflicht, so dass niemand die Hindernisstangen mit der bloßen Hand anfasst. „Es freut uns sehr, dass die aktuellen Verordnungen Zuschauer erlauben“, heißt es Seitens des Vereins.

Um gewährleisten zu können, dass sich nicht zu viele Personen auf der Anlage befinden, bekommt jeder Besucher am Eingang ein Besucherband und muss seine Daten hinterlegen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Reiter und deren Helfer rund ums Pferd. Das Springturnier bedient ein großes Reiterspektrum, so gibt es zum einen Prüfungen, bei denen die vereinseigene Jugend im Reiterwettbewerb oder E und A Springen ihr Können unter Beweis stellen kann. Desweiteren gibt es Jungpferdeprüfungen und Springprüfungen für Amateure und Profis gleichermaßen. Der Reitverein ist stolz auch in diesem Jahr die Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal der Junioren austragen zu können. Dieser kann als Sprungbrett für die Reiter in den Jugend- beziehungsweise Landeskader dienen.

In diesem Jahr findet zum ersten Mal die Qualifikation zur Deutschen Amateurmeisterschaft der Springreiter in Rindelbach statt, zu der Reiter aus ganz Baden-Württemberg und Bayern erwartet werden. Diese wird am frühen Sonntagnachmittag ausgetragen. Über das Wochenende verteilt finden insgesamt 700 Starts von Reitern aus dem Süddeutschen Raum statt. Für die weit angereisten Reiter steht ein Stallzelt mit 50 Boxen direkt an der Reitanlage zur Verfügung. Highlights sind neben den beiden oben genannten Qualifikationsprüfungen unter anderem die Punktespringrüfung S* mit Joker am Samstag Abend und die Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde am Sonntag Nachmittag.

Durch die drei Turniertage in der Rindelbacher Jagsttalarena führt in gekonnter Marnier der Chefansager des heimischen Reitvereins Simon Fuchs. Für das leibliche Wohl an allen Turniertagen sorgt traditionell die vereinseigene Reiterjugend. „Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren langjährigen Sponsoren, die uns trotz der schweren Zeit auch in diesem Jahr unterstützen“, so der Verein.