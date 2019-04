Top-Automobilsport auf der Ostalb

Das Warten hat ein Ende – an diesem Samstag, bietet die 32. Ostalbrallye rund um Abtsgmünd wieder Motorsport vom Feinsten.

Alle notwendigen Genehmigungen sind vollständig, die Nennlisten sind gut gefüllt und die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Veranstaltergemeinschaft (AMC Schw. Gmünd, MSC Abtsgmünd, MSC Untergröningen, Racing Team Mögglingen) hat die guten Erfolge aus den vergangenen Jahre wieder als Ansporn genutzt, um auch 2019 den Ansprüchen von Fahrern und Zuschauern gerecht zu werden. Am Tag der Veranstaltung werden wieder nahezu 400 Streckenposten und freiwillige Helfer im Einsatz sein.

Zentrum ist Kochertalmetropole

Das Zentrum der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr wieder in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd sein. Bereits am Freitagabend ab 17 Uhr werden sich hier die Teams einfinden um die Abnahme der Fahrerunterlagen sowie der Fahrzeuge selbst vorzunehmen.

Am Samstag starten die Teilnehmer dann ab 11.27 Uhr auf die vier verschiedenen Wertungsprüfungen, die jeweils auf Bestzeit bestritten werden. Die Teilnehmer und Zuschauer können sich auf spannende Wertungsprüfungen rund um Abtsgmünd freuen. Das Programmheft mit Details zu den Wertungsprüfungen und der Starterliste kann direkt in der Kochertalmetropole oder an den, über die Webseite veröffentlichen, Vorverkaufsstellen erworben werden.

Die Veranstalter erwarteten rund 110 Rallyeteams, um auf den anspruchsvollen Pisten der Ostalb den Gesamtsieger zu küren. Der Gesamtsieger von 2019 Roland Macht wird mit Sicherheit alle Register ziehen müssen, um seinen Vorjahressieg zu verteidigen, Top-Starter aus dem gesamten süddeutschen Raum werden erwartet, um dem Mitsubishi- Piloten den Siegerkranz streitig zu machen. Zu den Top Favoriten um eine Platzierung im vorderen Feld gehören unter anderem Rainer Noller, Patrik Dinkel, Fritz Köhler, Sven Kress und natürlich die Abtsgmünder Piloten Ralf Stütz und Tobias Pohlner.

Im Anschluss an die Rallye 70 findet auch die 10. Auflage der ADAC Ostalbrallye Retro statt. Beim 3. Lauf der Adac Retro-Rallya-Serie (RRS) Region Süd gehen Teilnehmer mit ihren Old- und Youngtimern an den Start. Die besonders bei den Zuschauern beliebten Fahrzeuge, die ein Alter von mindestens 10 Jahren aufweisen müssen (Bj. 2009 und älter) fahren die Prüfungen auf Gleichmäßigkeit. Hier kommt es auf die perfekte Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Co-Pilot an.