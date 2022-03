Tonfabrik öffnet mit neuem Konzept und Biergarten

Die Umbauarbeiten in der Disco laufen. Ab Ende April kann in der Eventlocation wieder gefeiert werden. Second-Hand-Shop „Zweite Liebe“ zieht vorübergehend hier ein. Biergarten öffnet am 30. April.

Unbegrenzt freie Inhalte genießen Als registrierter Nutzer lesen Sie monatlich 3 PLUS-Inhalte und alle freien Inhalte kostenlos. Sie haben noch keinen Account?

Hier registrieren Anmelden Anmelden E-Mail Passwort Anmelden Passwort vergessen?