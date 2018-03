Die Preise: unschlagbar. Die Beratung: sehr freundlich: Die Auswahl: riesig: Der Erlös: fließt mit in die Vesperkirche ein. Der Kleiderbasar im alten Pfarrhaus neben der Magdalenenkirche ist seit Jahren ein echter „Renner“, mancher Stammgast wartet ein Jahr lang sehnsüchtig darauf, bis diese Kleiderkammer mit Schnäppchenpreisen und für einen guten Zweck wieder aufschließt. Über zwei Tonnen an oft ziemlich gut erhaltener Kleidung warten hier auf Käufer.

Es ist ziemlich viel los: Eine Frau hat einen Korb voller Kleidung vorbeigebracht. „Alles sauber, gewaschen, zusammengelegt und tragbar“ grüßt sie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Sie will einfach anderen helfen, die vielleicht nicht so viel Geld für ein Kleidungsstück übrig haben, erklärt sie. Außerdem befürchtet sie, dass ihre Kleiderspende woanders einfach in den Reißwolf wandert – „und das wäre nun wirklich zu Schade.“ Ein Ehepaar hat gerade einen recht schicken Wintermantel ergattert und sucht nun einen dazu passenden Gürtel. Frauen halten Kleider vor sich hin, Familien und jüngere Singles schauen sich genau um. Ein älterer Herr ist auf der Suche nach Schuhen, Größe 43. Jeden Tag läuft er noch von Wasseralfingen den Braunenberg hoch nach Röthardt. Erika Rathgeb hilft gerne, besorgt mit einer Kollegin einen Schuhlöffel und hat das passende Paar „Ein ganz weiches Leder.“ Dann fragt sie „brauchen Sie noch einen Pullover?“ Davon gibt es eine ganze Menge. Genauso wie Kleidung von der Skihose über das Glitzer-T-Shirt bis zur Krawatte. Ein Mantel und ein Pulli kosten je zwei Euro, ein T-Shirt einen Euro, fünf Euro eine Jacke. Was auffällt – die Damen, die hier beraten und helfen, sind alle sehr freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit. Eine Frau, die jedes Jahr hierherkommt, sagt das so: „Das ist der tollste Beauty-Shop mit der besten Beratung.“

Manche warten ein ganzes Jahr

In den Kleiderbasar kommen auch Besucher, die es eigentlich nicht nötig hätten, hier einzukaufen. Aber es stecken auch oft Schicksale hinter den Kunden – die mickrige Rente, lange Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, sozialer Abstieg nach einem Schicksalsschlag. Viele sind bedürftig oder kinderreich, weiß Inge Lenz, die seit sechs Jahren den Kleiderbasar mitorganisiert, in diesem Jahr helfen vier weitere Frauen ehrenamtlich mit. Es kommen mehr Bedürftige als in den Vorjahren, ist der Eindruck der Mitarbeiterinnen. Allein aus der LEA in Ellwangen, schätzt Inge Lenz, sind bislang etwa 50 Flüchtlinge gekommen. Und manche Stammkunden, erklärt sie, warten ein ganzes Jahr auf den Kleiderbasar – „sie können sich keine neue Kleidung leisten.“