In der Thomaskirche in Unterrombach ist es gefühlvoll hergegangen: Das Konzert des Gospelchors Joy of Gospel war ein Appell für eine bessere Welt. Für die Werte Vertrauen, Liebe, Mut und Nächstenliebe.

Unter der Leitung von Tanja Gold-Hagel und unter der musikalischen Begleitung des Pianisten Andreas Wagner gibt der Chor regelmäßig sehr gut besuchte Konzerte. Das Besondere an Joy of Gospel ist, dass der Chor nur für den guten Zweck singt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, doch Spenden sind erwünscht. Und da kommt ganz schön was zusammen. Seit ihrer Gründung 1993 haben die Sängerinnen und Sänger schon über 200 000 Euro für unterschiedliche Projekte ersungen.

Die Initiatorin des Konzertes in Unterrombach ist Marita Schwelling. Sie hat gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde Sankt Bonifatius den Freundeskreis Matany/Uganda gegründet. Das Missionsprojekt unterstützt das Hospital Saint Kizito, welches von dem Comboni-Missionar und gebürtigen Bopfinger Günther Nährich geleitet wird. Zu 48 Prozent wird das Hospital von Spenden finanziert. Mitten im Nirgendwo, in der Savanne, ist das Hospital der größte Arbeitgeber im Gebiet. Viele junge Leute finden hier eine Zukunftsperspektive, da es eine angegliederte Pflegeschule gibt, die zur Hebamme, zum Krankenpfleger und zur Krankenschwester ausbildet.

Der Freundeskreis unterstützt die Arbeit dort regelmäßig mit Spenden. Schwelling war schon dreimal in Uganda, um das Hospital zu besuchen, und wurde mit offenen Armen und Herzen in die Gemeinschaft aufgenommen.

Diese Freude und Liebe strahlten auch die Mitglieder von Joy of Gospel aus. Die etwa 30 Sängerinnen und Sänger tragen fünfstimmig verschiedene Gospels und Spirituals vor, wie zum Beispiel „Wayfaring Stranger“, „What a wonderful world“ oder „Can the circle be unbroken“. Die Individualität der Solisten ist überragend. Man kann merken, dass jeder seiner Stimme gerecht gefordert wird und in seiner Einzigartigkeit gestärkt wird.

Das Konzert war ein voller Erfolg: eine volle Thomaskirche mit begeisterten Zuhörern und 3148 Euro an Spendengeldern für das Saint Kizito-Hospital. Im April wird Marita Schwellling wieder nach Matany reisen, um die Spenden persönlich zu übergeben.