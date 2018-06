Tolle Leistung trotz Hitze

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat im Rahmen ihrer TSG Tage die Ostalbiade für den Leichtathletiknachwuchs ausgerichtet. 88 Jungen und Mädchen, hauptsächlich im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wuselten bei bestem Sommerwetter auf dem Sportgelände des VR Bank-Sportparks umher.

Die jungen Athleten kamen dabei aus vielen verschiedenen Vereinen und Schulen aus dem Aalener Umkreis Aalen. Nach einer Begrüßung durch die Organisatoren Franka Jaros und Simone Weiland gingen die Kids in die im Vorfeld eingeteilten Teams von sechs bis zwölf Teilnehmern zusammen. Hierbei entstanden bunt zusammengewürfelte Teams aus Kindern von unterschiedlichsten Vereinen.

Im Mittelpunkt steht dabei der Mannschaftsgedanke. Kein Kind kämpfte für sich um eine gute Einzelleistung, sondern nur eine starke Mannschaft konnte gewinnen. Kinder unter acht Jahren mussten sich in den Disziplinen 30-Meter-Hindernislauf, Zielweitsprung und dem beidarmigen Stoßen.

Alle zwischen acht und zehn Jahren traten bei der Weitsprungstaffel, beim Medizinball-Stoßen und dem 30-Meter-Hindernislauf an. Das sind die Disziplinen, die man seit 2013 nach dem neuen Wettkampfsystem des DLV zur Kinderleichtathletik durchführt und fördert. Mit dem Wettkampfsystem für Kinder will der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mehr Kinder in den Altersklassen U 8 und U 10 für diesen abwechslungsreichen Sport begeistern. Den jungen Athleten machten die Stationen trotz der heißen Temperaturen sichtlich Spaß.

Teambiathlon als Schlusspunkt

Zum Abschluss eines anstrengenden Wettkampfes mobilisierten alle dann nochmals ihre Kräfte, denn es stand noch ein Highlight auf dem Programm: Der Team-Biathlon.

Dieser beschließt traditionell die Ostalbiade und bringt immer wieder eine besondere Stimmung. Dabei müssen die Kinder in ihren Teams eine Laufrunde absolvieren und anschließend mit Bällen versuchen circa zwei Meter entfernte Hütchen von einer Bank zu schießen. Für jedes stehen gebliebenes Hütchen muss im Anschluss sofort eine Strafrunde gelaufen werden, bevor die nächsten Zwei der Mannschaft losdürfen.

Durch die lautstarke Anfeuerung der vielen Eltern entstand auch in diesem Jahr wieder eine tolle, begeisternde Stimmung, wodurch die Kinder nochmals tolle Leistungen zeigen konnten. Nachdem dann alle erschöpft aber glücklich auch den Team Biathlon hinter sich gebracht hatten, ging es an die Siegerehrung. Alle elf Teams, die am Start waren bekamen Urkunden und tolle Geschenke. Die Ehrung nahm TSG-Vorstand Achim Pfeiffer vor.