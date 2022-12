Unbekannte haben in der Einkaufspassage Mercatura die Toilettenwände mit weißer und gelber Farbe besprüht, wobei ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden ist. Die Farbschmierereien wurden am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr bemerkt.

Hinweise an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.