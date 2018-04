Tobias Weber wird Konrektor

Tobias Weber ist der neue Konrektor an der Uhland-Realschule in Aalen.

Weber hat in Schwäbisch Gmünd studiert und zunächst an der Kocherburgschule Aalen-Unterkochen gearbeitet. Später wechselte er an die Realschule Schenkensee in Schwäbisch Hall und kehrte nach fünf Jahren zusammen mit seiner Frau zurück an die Uhland-Realschule.

Dem Klassen- und Fachlehrer liegt die Weiterentwicklung der „Beruflichen Orientierung an Realschulen“ am Herzen. Außerdem setzt er sich als Mentor für Realschullehreranwärter sowie als Betreuer für Studierende im Praktikum ein.

Der Vater einer Tochter spielt seit seinem vierten Lebensjahr aktiv beim Eishockeyclub Aalen. Als Jugendtorwarttrainer gibt er auch dort seine Kenntnisse gerne an den Eishockeynachwuchs weiter. Wenn es seine Zeit erlaubt, greift er beim Gitarrenspiel gerne in die Saiten oder widmet sich seinem Garten und seinen Landschildkröten.