Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Freitagfrüh gegen 8 Uhr mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen in die Pater-Maurus-Straße aus, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Vermutlich hatte sich ein Toaster durch einen technischen Defekt entzündet und die Küche in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen verhindert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf etwa 100 000 Euro beziffert.