To-Go-Becher gegen Pfand: Das wollen die Aalener Grünen

Tausende von Pappbechern für Heißgetränke werden täglich verbraucht und landen anschließend in Mülleimern, an Haltestellen, Straßenrändern oder Parkanlagen. Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen im Aalener Gemeinderat möchte das ändern und hat deshalb vergangene Woche beim Oberbürgermeister einen Antrag auf Einführung eines Pfandsystems für To-Go-Mehrwegbecher eingereicht. Er soll in der nächsten oder übernächsten Sitzungsrunde des Gemeinderats behandelt und zur Abstimmung gestellt werden.

Geht es nach der Grünen-Fraktion um Michael Fleischer und Gabriele Ceferino, wird die Verwaltung beauftragt, im Sinn von Umweltschutz, Müllvermeidung und Ressourcenschonung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Aalen City Aktiv“, dem Citymanager, der Hochschule Aalen und dem Wirtschaftsförderer zu prüfen, wie ein Pfandsystem für To-Go-Mehrwegbecher in Aalen umgesetzt werden kann.

Es sei ein System notwendig, das in möglichst vielen Geschäften geführt wird. Zusätzlich könnten die touristischen Ziele der Stadt durch ein gutes Marketing unterstützt werden. Die Becher könnten mit einem individuellen städtischen Design versehen werden.

Bereits im Oktober 2019 habe die Fraktion schon einmal einen solchen Antrag gestellt, er sei aber auf Vorschlag des damaligen OB an den Kreistag verwiesen worden. Vor kurzem hat laut Fleischer und Ceferino der Umweltausschuss des Kreistags den Antrag als nicht wirtschaftlich für die GOA abgelehnt.

Nun habe vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage, die zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden müsse, der Antrag neue Brisanz erhalten. Die Vorgabe des Bundesgesetzgebers bestimme: „Für den gastronomischen Außer-Haus-Verkauf gilt ab 2023 eine Mehrwegangebotspflicht.“ Fleischer: „Das heißt, To-Go-Produkte müssen spätestens im kommenden Jahr auch in Mehrwegbehältern angeboten werden.“

Wer also ein Restaurant, Bistro oder Café betreibe oder anderweitig Mahlzeiten und Getränke To-Go anbietee, müsse sich hinsichtlich des Außer-Haus-Verkaufs baldmöglichst Gedanken machen, so die Grünen. Große Betriebe müssten Mehrwegbehälter bereithalten, kleine Betriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 80 Quadratmetern und bis zu vier Mitarbeitenden müssten es der Kundschaft zumindest ermöglichen, selbst mitgebrachte Gefäße befüllen zu lassen.

Ihren Antrag, in Aalen mit einem Pfandsystem für To-Go-Becher auf die neue Gesetzeslage zu reagieren, begründet die Fraktion wie folgt: To-Go-Becher, die meist nur sehr kurz benutzt werden, machten bereits einen beträchtlichen Anteil am anfallenden Müll aus. Daher suchten bereits einige Städte – so auch Stuttgart, Wolfsburg und Hannover – nach Möglichkeiten, diesen Müll zu reduzieren. Diese Städte hätten sich für die Einführung eines Pfandsystems für Coffee-to-go-Becher entschieden.

Das Pfandsystem unterscheide sich vom – auch in Aalen anzutreffenden – System des eigenen Mehrwegkaffeebechers, den der Kunde mit in das Geschäft bringe, um ihn dort auffüllen zu lassen. In der Regel sind laut Fleischer und Ceferino diese Mehrwegbecher nicht immer spülmaschinengeeignet. Dieses System werde häufig aus hygienischen Gründen kritisiert.

Beim Pfandsystem dagegen werde ein Plastikbecher, teilweise auch mit Deckel, für ein bis zwei Euro Pfand an die Heißgetränketrinker ausgegeben, die die Becher leihen, anschließend ungespült zurückgeben, wonach sie ihr Pfandgeld zurückerhalten. Die Anbieter reinigen die Becher. So würden die Hygieneanforderungen besser eingehalten.

Laut der Grünen-Fraktion starten immer mehr Städte mit der Einführung eines solchen Pfandsystems für Kaffeebecher. Aus diesem Grund solle auch eine Machbarkeitsprüfung für Aalen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Stadtmarketing erfolgen. Ein solches Pfandsystem habe nur mit ausreichend Kooperationspartnern Aussicht auf Erfolg.