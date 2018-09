Titelverteidigung verpasst

Baunatal wird den Essinger Senioren sicherlich noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Ging es bereits im vergangenen Jahr beim Sieg der M 50 Mannschaft spannend zu, so war 2018 Hochspannung angesagt. Am Ende eines langen Wettkampftages fehlten nach acht Disziplinen ganze 27 Punkte oder genauer eine Sprunghöhe im Hochsprung oder vier Zehntelsekunden in der Staffel um sich den Leichtathletiktitel zu sichern.

Bereits am frühen Morgen gab es für das Team von der Ostalb eine schlechte Nachricht zu verdauen. Der Leistungsträger des M 50 Teams, Kai-Steffen Frank konnte krankheitsbedingt nur in der der 4x100-Meter-Staffel eingesetzt werden.

Den Auftakt machten die Diskuswerfer. Die drei Diskuswerfer Hans Messner (33,59 Meter), Hartwig Vöhringer (36,32 Meter) und Udo Stohrer (33,30) kamen nicht ganz an ihre Leistungen heran. Mit der drittbesten Punktzahl war der Einstieg dennoch geglückt und der Rückstand zu den zwei führenden Mannschaften war nur knapp. Im anschließenden Weitsprung-Wettbewerb konnten Bernhard Frey, der kurzfristig für Frank eingesprungenen war mit starken 4,93 Meter, sowie Günther Widmann mit 5,66 Metern den Rückstand verkürzen und die Mannschaft mit Platz zwei auf Medaillenkurs bringen. Rainer Kolb, Rainer Strehle und Carsten Lecon zeigten dann beim darauffolgenden 800 Meter-Lauf eine klasse Leistung.

Kolb stark unterwegs

Mit 2:18,36 Minuten war Rainer Kolb Tagesschnellster in der Altersklasse M 50, ganz knapp dahinter Rainer Strehle als Dritter und Carsten Lecon auf dem sechsten Platz.

Im vierten Wettbewerb dem Kugelstoßen zeigten Hans Messmer mit 11,34 Metern und Udo Stohrer mit 11,23 Metern einen guten Wettkampftag. Beim 100-Meter-Lauf, einer der Paradedisziplinen der Essinger Senioren, sollte sich zeigen wohin der Weg an diesem Tage gehen könnte. Alle schauten daher nun gespannt auf die Sprinter. Irgendwie sollte es nicht der Tag von Ernst Litau (13,14 Sekunden) und Wilhelm Beyerle (13,10 Sekunden) sein und so blieb es beim knappen Rückstand zur Spitze. Fast zeitgleich liefen der 3000m Lauf und der Hochsprungwettbewerb ab. Hier galt es nun die Ausgangsposition vor der abschließenden 4x100 Meter-Staffel zu verbessern. Nach dem 3000m Lauf gab es wieder einen Wechsel in der Führung. Durch die starken Laufleistungen von Carsten Lecon und Siegfried Richter konnten die Essinger Senioren wieder knapp in Führung gehen. Im Hochsprungwettbewerb übersprang Jörg Fritze mit 1,46 Meter und der Tagesbestleistung von Günther Widmann mit 1,66 Metern reichten nicht aus um die knappe Führung zu verteidigen.

So galt es vor der abschließenden Disziplin der 4x100 Meter-Staffel 41 Punkte mehr zu sammeln als die LG Kindelsberg Kreuztal um den Titel zu gewinnen. Zum ersten Mal war dies zum Greifen nah. Mit Ernst Litau, Willy Beyerle, Rainer Strehle und Kai-Steffen Franktrat die erste Staffel in Bestbesetzung an.

Zur Absicherung wurde eine zweite Staffel mit Günther Widmann, Rainer Kolb, Bernhard Frey und Hartwig Vöhringer an den Start gemeldet, sollte die erste Staffel aufgrund von Wechselfehlern oder Verletzung nicht das Ziel erreichen, was auch schon öfter auch bei nationalen Meetings auf der Tagesordnung war. Mit 49,74 Sekunden kam die erste Staffel knapp vor der LG Kindelsberg Kreuztal ins Ziel. Mit 9957 Punkten konnten zwar etwas mehr Punkte als im Meisterjahr gesammelt werden, aber 27 Punkte zu wenig an diesem Tag. Die „Jungsenioren“ lieferten einen starken Wettkampf in Baunatal ab.

Eine Leistungssteigerung um fast 500 Punkte gegenüber dem Vorkampfergebnisse auf 7.908 Punkte bedeutete in der Endabrechnung den fünften Platz. Zum Bronzerang fehlte am Ende nicht sehr viele Punkte. Zur Halbzeit durften die Essinger sogar vom dritten Platz kurz träumen.

Teamchef Tobias Hirsch hatte sein „Mannen“ Christian Plath, Alexander Götz, Johannes Weinberger, Helmuth Zekel, Helmut Gentner, Steffen Böhm, Markus Hübner und Dieter Mößner gut aufgestellt. In allen acht Disziplinen konnten jeweils mehr Punkte als bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften, dem Vorkampf, erzielt werden. „Dieser großartige Erfolg der beiden Mannschaften war nur durch eine gute und konzentrierte Mannschaftsleistung möglich“, waren sich Teamkapitän Wilhelm Beyerle und Tobias Hirsch einig.