Titelverteidigung misslingt

In einem stark besetzten Turnier um den Verbandspokal haben sich die Volleyballer der DJK Aalen knapp der favorisierten Allianz Stuttgart mit 2:3 geschlagen geben müssen. Der Drittligameister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga setzte sich mit der größeren individuellen Klasse durch.

Mit Fellbach (2. Bundesliga), Allianz Stuttgart, Rottenburg II und der DJK Aalen (beide 3. Liga) war das Pokalturnier in Schmiden hochkarätig besetzt. Die Auslosung bescherte den Ostalbvolleyballern im Halbfinale mit Stuttgart einen Gegner, der vor allem durch körperliche Größe, starke Mittelangreifer und Spieler mit Zweitligaerfahrung besticht. „Wir wussten, dass es schwer wird, vor allem nach einer langen Pause ohne Wettkampfpraxis“, so Aalens Trainer Frieder Henne vor der Begegnung.

Und er sollte recht behalten. Nur schleppend fanden seine Spieler in die Partie und leisteten sich vor allem in der Annahme einige Unsicherheiten. Lediglich die große Moral des Ostalbteams verhinderte Schlimmeres. Die Zuschauer sahen ein Spiel auf hohem Niveau, in dem zunächst Aalen die Nase vorne hatte, am Ende aber mit 18:25, 25:19, 25:22, 22:25 und 15:11 nach 96 Minuten verlor.

Im zweiten Halbfinale setzte sich Rottenburg II gegen Fellbach mit 3:2 durch, unterlag aber im Finale Stuttgart mit 2:3. „Alle Spiele endeten 3:2 und waren Werbung für diesen Sport“, so Henne rückblickend. Wenigstens kann sich seine Mannschaft trösten, gegen den späteren Pokalsieger aus dem Turnier geflogen zu sein.