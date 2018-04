Titel nach vierjähriger Pause

Kürzlich fand in Korntal-Münchingen die Württembergische Poomsae (Formen) Meisterschaft im Taekwondo statt. Insgesamt waren 305 Wettkämpfer angetreten. Diesmal war die Meisterschaft sehr gut besucht. Nach vierjähriger Pause nahmen acht Sportler der TSG an diesem Event teil. Sema Batema konnte sich in der Leistungsklasse II (8-5 Kup) Senioren II den Titel sichern.

Die Leistungsklasse I (ab 4 Kup) war sehr stark vertreten, auch durch Sportler vom Kader. Das Leistungsklasse I Synchron Team Jugend mit Rocco Jocham, Rene Fuchs und Giacomo Geißinger konnte sich einen guten dritten Platz erkämpfen. Denise Ruf, Michelle Ruf und Melissa Müller im LK1 Synchron Team erkämpften sich den fünften Platz. Beim LK1 Paar Jugend verpassten Denise Ruf/Rocco Jocham und Rene Fuchs/Melissa Müller nur knapp den Einzug in die Finalrunde. Im Einzel LK1 Jugend konnte sich Rocco Jocham einen dritten Platz sichern. Rene Fuchs erreichte den fünften Platz, Denise Ruf den sechsten Platz, Lucas Fuchs den achten Platz.

Ruf im Finale

Michelle Ruf und Melissa Müller starteten in einem großen Teilnehmerfeld. Michelle Ruf erreichte den Einzug in die Finalrunde, Melissa Müller verpasste diese knapp.

Nach vier Jahren wieder einzusteigen und Gegner aus dem Kader zu haben, ist nicht einfach, trotzdem konnten die TSGler auch zahlreiche Gegner hinter sich lassen. Ziel ist es jetzt, sich Schritt für Schritt zu verbessern und Turniererfahrungen zu sammeln, da sind sich die Trainer Sonja Ruf und Thomas Fechner einig.