In Rainau Dalkingen sind am vergangenen Samstag die Schach-Kreismeisterschaften der Schüler in verschiedenen Altersklassen ausgetragen worden. Robin Rosenstock betreute dabei neun Schüler des SV Aalen-Ellwangen.

In der Gruppe U 14 der Mädchen freuten sich Taissia Buryak, Angelina Ponomarev und Christina Ponomarev über ihren geteilten ersten Platz. Auch bei den Jungen der U 12 wurden überraschend zwei Schüler aus Aalen punktgleich Kreismeister: Michael Papadopoulos und Alexander Tierschmann. Roland Enkisch erkämpfte sich in der leistungsstarken Gruppe Jungen-U 14 die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft. Schwerer hatten es Peter Bogomolov, der erstmalig in der U 18 startete sowie Pavel Bogomolov und Eric Plapp in der Gruppe U 10, die immerhin Wettkampf-Erfahrung sammeln konnten. Dies wird im Training samstags im THG (rosa Villa, 14-15.30Uhr) intensiv in Alters- und Leistungsdifferenzierten Gruppen nachgearbeitet werden. Dazu sind auch neue Schach begeisterte Mädchen und Jungen zwischen sechs und 18 Jahren eingeladen, die auch am Samstag (15.12. ab 14 Uhr) am vereinsinternen Weihnachtsturnier teilnehmen können.