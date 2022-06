Titel am letzten Spieltag: FC Ellwangen ist Meister

Die Fußball-Frauen des FC Ellwangen sind Meister der Regionenliga und steigen in die Landesliga auf. Der bisherige Tabellenführer TSV Deizisau verlor am letzten Spieltag gegen Eintracht Kirchheim mit 2:3 und so kletterten die Ellwangerinnen mit am Ende einen Punkt mehr noch auf den ersten Tabellenplatz.

Am letzten Spieltag der Saison empfingen die Ellwangerinnen die Damen des TSF Ludwigsfeld im Waldstadion und gewannen mit 3:2 (2:1). Motiviert starteten die Ellwangerinnen in das letzte Ligaspiel und konnten bereits in der dritten Minute durch Leonie Neubert mit 1:0 in Führung gehen. Ellwangen erspielte sich schöne Chancen, die ungenutzt blieben. In der 41. Minute ging Ellwangen durch ein Eigentor mit 2:0 in Führung. Trotz heißem Wetter kämpften sich die Ellwangerinnen stark durch das Spiel und ließen den Gästen keine Chance. Die Ludwigsfelderinnen hielten gut dagegen kamen aber nur sehr schwer vor das Ellwanger Tor. In der 73. Minute erhöhte die Kapitänin Jana Ebert durch einen schönen Schuss auf 3:0. Nur zwei Minuten später konnten die Gäste jedoch das 1:3 erzielen. Ellwangens Kräfte ließen nach und je näher das Spiel dem Ende nahte wurde man nervöser und ungeduldiger. Dies nutzen die Gäste aus und konnten in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Ellwangen konnte die Führung allerdings bis zum Abpfiff halten und machte somit das Unmögliche möglich. Ellwangen konnte in nur zehn Spielen einen 12 Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer Deizisau aufholen und feiert somit am letzten Spieltag die verdienten Meisterschaft.Foto: FC Ellwangen