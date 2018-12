Abtsgmünd-Untergröningen (an) - Vom TSV Untergröningen haben sich insgesamt drei Tischtennisspielerinnen für die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften qualifizieren können. Diese wurden nun am vergangenen Wochenende in Abstatt ausgetragen wurden.

Als Favoritin ging Amelie Fischer bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Mädchen U 13 Konkurrenz an den Start. Ihre Vorrundengruppe konnte sie mit drei klaren Siegen gegen Jovana Nikolic (DJK Sportbund Stuttgart 3:0), Carolin Hardung (TSV Korntal 3:0) und Lucy Müller-Schwendtner (TTV Hohenwart 3:0) für sich entscheiden. Im Viertelfinale gelang ein 3:0-Erfolg gegen Jolina Fay Leingang (TTC Bietigheim-Bissingen) und im Halbfinale folgte ein 3:1-Erfolg gegen ihre Doppelpartnerin Rebecca Merz vom TGV Eintracht Abstatt. Im Finale traf Amelie auf Lucia Behringer vom TTC Neckarbischofsheim – am Ende ein klarer 3:0 Finalsieg und der Meistertitel. Im Doppel zog Amelie Fischer mit ihrer Partnerin Rebecca Merz (TGV Abstatt) ohne größere Probleme ins Finale ein. Dort trafen sie auf die Paarung Lucia Behringer (TTC Neckarbischofsheim) und Minh-Thao Nguyen (NSU Neckarsulm), gegen welche sie sich mit 3:0 durchsetzen konnten. Damit brachte die junge Neunstädterin den zweiten Baden-Württembergischen Meistertitel nach Untergröningen.

Kuhnle bei U 18 am Start

Bei den Mädchen U 18 startete mit Miriam Kuhnle eine weitere TSV-Spielerin. In diesem Jahr ging sie erstmals bei den Mädchen U 18 an den Start. Sie konnte in ihrer Gruppe trotz starkem Spiel gegen die Damen-Regionalliga-Spielerinnen Felicia Behringer (RV Viktoria Wombach) und Luisa Leser (DJK Offenburg) zwar einen Satz - aber keinen Spielgewinn verbuchen. Ein 3:1-Erfolg gegen die in der Damen-Oberliga aufschlagende Guwairiya Hasanovic vom TTC Frickenhausen reichte am Ende zu Platz drei in der Gruppe und damit verpasste sie die Qualifikation für das Hauptfeld. Im Doppel musste sie mit ihrer Partnerin Annika Müller (TSV Ludwigsfeld) im Achtelfinale gegen Antonia Walkenhorst (SSV Schönmünzach) und Larissa Ziegler (TTF Kißlegg) die Segel streichen.

Cristina Krauß schaffte wie Amelie Fischer im Vorfeld auch die Qualifikation für den Start bei den Mädchen U 15. Beide konnten sich in den Vorrundengruppen mit einer 2:1 beziehungsweise 3:0-Bilanz durchsetzen und sich für das Achtelfinale qualifizieren. Cristina Krauß verlor dieses mit 0:3 gegen die spätere Finalistin Thi Minh Thu Nguyen von der NSU Neckarsulm und belegte damit den neunten Platz. Amelie Fischer spielte sich durch Siege gegen Rebecca Merz (TGV Eintracht Abstatt 3:0) und Lucia Behringer (TTC Neckarbischofsheim 3:0) bis ins Halbfinale vor und traf dort auf die spätere Siegerin Lea Lachenmayer vom TTC Frickenhausen (Damen-Oberliga). Das Spiel ging mit 0:3 verloren, mit Platz drei gelang ihr auch bei den Mädchen U 15 der Sprung auf das Podest.

Im Doppel trafen die beiden im Viertelfinale aufeinander, in diesem setzte sich Amelie Fischer (mit Rebecca Merz) gegen Cristina Krauß (mit Katharina Schneider) durch. Im anschließenden Halbfinale war dann für Fischer/Merz unglücklich mit 2:3 Endstation gegen Mia Hoffmann und Thi Minh Thu Nguyen von der NSU Neckarsulm. Alle TSV-Spielerinnen konnten an dem Wochenende ihre Leistung abrufen. Wobei das Abschneiden von Amelie Fischer mit dem Start in vier Wettbewerben und dem Gewinn von zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen heraussticht.