Abtsgmünd-Untergröningen (an) - Endlich hat die tischtennisfreie Zeit ein Ende. Die Untergröninger Damen I gehen erneut als höchstklassige Damenmannschaft aus dem Ostalbkreis in der Verbandsliga, Württembergs höchster Liga, an den Start. Und auch die „Zweite“ ist in der Landesliga überregional vertreten.

Anhand der TTR-Werte sind vor allem die Gegner aus Stuttgart, Schönmünzach und Altenmünster stark einzuschätzen. Schenkt man den Gerüchten aber Glauben, werden hier die Nummer eins und zwei nicht immer zum Einsatz kommen. Ähnliches gilt für Herrlingen und Lützenhardt, die wohl auch in der Regel nicht komplett antreten werden. So könnte vielleicht am Ende Frickenhausens junge Mannschaft vorne dabei sein, sofern auch hier nicht zu oft Spielerinnen in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Aber auch die Untergröningerinnen selbst setzen in dieser Saison auf das Rotationsprinzip. Nach einer starken vergangenen Saison wird U 18-Spielerin Nina Feil erstmalig als Spitzenspielerin aufschlagen.

Komplettiert wird das vordere Paarkreuz von der ebenfalls noch jungen Laura Henninger, die zuletzt mit guten Leistungen überzeugen konnte. An Position drei folgt mit Clara Nieto, Neuzugang aus Gnadental, ein weiteres junges Talent. Position vier teilen sich Christina Bouwmeester, die beruflich und familiär bedingt nicht alle Spiele machen kann, Petra Henninger und Theresa Preston. Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter den Doppeln, die in der Vergangenheit immer eine Stärke der Kochertälerinnen waren. Auch in diesem Jahr ist das Ziel, erneut den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Zweite ist stark besetzt

Etwas anders sieht die Situation in der zweiten Mannschaft aus: Mit Petra Henninger und Theresa Preston ist das Spitzenpaarkreuz nominell sehr stark besetzt und auch Miriam Kuhnle (Position drei) ist TTR-mäßig sicher eine der stärkeren Spielerinnen. Würde man immer in Bestbesetzung antreten, wäre man sicher im Kreis der Meisterschaftsanwärter. So aber wird es für Petra Henninger, Theresa Preston, Miriam Kuhnle, Corinna Engel, Mannschaftsführerin Carola Mangold, Stefanie Hönle, Andrea Feil, Svenja Friedrich, Amelie Fischer und Anja Loss auf alle Fälle um den Spaß gehen.