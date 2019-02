Tischtennis: Verstärkung aus Down Under kann Niederlage nicht verhindern

In den Tischtennisligen der Region hat es am vergangenen Wochenende wieder spannende Partien gegeben.

TTC Neunstadt - SSV Ulm 1846 8:2. Mit einer Durchweg souveränen Mannschaftsleistung konnten die Neunstadter Damen einen klaren Sieg gegen Ulm erzielen. Die Punkte für Neunstadt erkämpften: Ullmann/Fischer und Bühler/Deisinger in den Doppeln, sowie Nadja Ullmann, Ilona Fischer (2), Kerstin Bühler und Melanie Deininger (2) in den Einzeln.

Herren Landesklasse: SV Erbach - TSG Hofherrnweiler 9:7. Bei Hofherrnweiler spielte erstmals in dieser Saison wieder der aus Australien zurückgekehrte Hannes Bäcker. Er zeigte auch gleich sein Können gegen Stefan Staudenecker (1864 TTR), lag 10:8 im fünften Satz in Führung, verlor dann aber. Der Trainingsrückstand nach einem halben Jahr Abstinenz war noch deutlich zu spüren. Im vorderen Paarkreuz ging diesmal nichts: 0:6-Punkte. Und so verlor die TSG trotz der Siege von Kistner, Leinmüller (2), Jägerhuber, Göhringer (2) und Jägerhuber/Göhringer denkbar knapp.

Herren Bezirksliga: TSG Abtsgmünd – TTC Neunstadt 3:9. Zwei wichtige Punkte im Kampf gegen Abstieg entführten die Gäste aus Neunstadt. Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für die TSG. Anschließend musste man die Überlegenheit in den Einzeln neidlos anerkennen. Für die TSG siegten: Häusser/Kränzle, Tauscher/Eh und Hoyer. Für den TTC siegten Schmid/Nass, Schmid(2), Nass, Deisinger(2) Schmalz, Abele und Prohaska.

TSG Abtsgmünd – TTC Härtsfeld 9:7. Im Kellerderby ging die TSG nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Anschließend konnte sich keine Mannschaft so richtig absetzen. Beim Stand von 7:7 entschieden Eh und das Doppel Häusser/Kränzle die Partie für Abtsgmünd. Für Abtsgmünd siegten: Marcel Tauscher/Hoyer; Martin Tauscher/Eh, Häusser/Kränzle, Hoyer(2), Martin Tauscher, Häusser, Kränzle und Eh. Bei Härtsfeld punkteten Duymaz/Jakl, Duymaz, Schmid, Lang, Jakl, Jagusch und Winter.

TV Unterkochen II - SC Hermaringen 9:7. Ohne ihre Nummer eins empfing der Tabellenführer TV Unterkochen II den SC Hermaringen I zum fälligen Punktspiel in Unterkochen und es entwickelte sich ein spannendes Spiel. Nachdem nur das Doppel eins auf Unterkochener Seite gewinnen konnte und Hermaringen im vorderen Paarkreuz beide Punkte holte lag Unterkochen mit 1:4 zurück. Dank dem mittleren Paarkreuz, das für Unterkochen alle vier Punkte holte und einer sonstigen jeweiligen Punkteteilung konnte Unterkochen immer weiter aufholen und lag vor dem Abschlussdoppel mit 8:7 in Führung. Marc Schmid zusammen mit dem Matchwinner Lazgin Sis konnten dann im Abschlussdoppel den Siegpunkt zum 9:7 für Unterkochen setzen. Unterkochen II liegt mit diesem knappen Sieg weiterhin an der Tabellenspitze. Es punkteten für Unterkochen: Schmid/Sis(2), Kratky, Knobloch(2), Sis(2) und Dietel(2). Es punkteten Hermaringen: Knödler/Groll, Ertle/Guderlei, Knödler(2), Ertle, Groll und Guderlei.

Herren Bezirksklasse: SV Mergelstetten – TV Unterkochen III 9:5

Zweiter Sieg in Folge für den SVM. Der SVM konnte sich gegen den Tabellennachbarn aus Unterkochen mit 9:5 durchsetzen, trotz 1:2-Rückstand nach den Doppeln. Erfolgreich für den SVM waren: Törke/Sudar, Streicher(2), Herrmann, Filipovic(2), Sudar(2) und Schmid. Bei Unterkochen siegten: Mager/Thome, Halmen/Kniel, Buchstab, Benz und Mager.

SV Neresheim - TSG Giengen II 9:0. Einen 9:0-Kantersieg erzielte der Tabellenführer gegen die TSG Giengen, die in Neresheim nur mit fünf Spielern antreten konnte. Für Neresheim punkteten: Bernd Eifert, Florian Schermayer, Michael Majer, Markus Mayer, Hermann Scherer, Wolfgang Bahmann sowie die Doppel Bernd Eifert/Florian Schermayer, Michael Majer/Hermann Scherer und Markus Mayer/Wolfgang Bahmann.