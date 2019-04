Tischtennis: Unterschneidheim bleibt drin

Der jüngste Spieltag war für die meisten Tischtennis-Mannschaften von der Ostalb von Erfolg gekrönt. Etwa für den SC Unterschneidheim, der sich den Klassenverbleib in der Bezirksliga sicherte.

Damen Landesklasse: TTC Neunstadt - SC Staig II 8:5.

Zu Beginn der Partie teilten sich beide Mannschaften die Punkte in den Doppeln. In einem spannednen weiteren Spielverlauf wurden die Punkte bis zum 5:5 weiterhin geteilt, ehe die Neunstadter Damen mit drei 3:0 Siegen in Folge die Partie mit 8:5 gewinnen konnten. Die Neunstadterinnen schließen die Saison mit dem zweiten Tabellenplatz und einem Punkteverhältnis von 27:5 ab. Die Punkte für Neunstadt erzielten Fischer/Zeller im Doppel sowie Ilona Fischer (3), Kerstin Bühler, Melanie Deisinger (2) und Veronika Zeller in den Einzeln.

Herren Landesklasse: TSV Blaustein - TSG Hofherrnweiler 4:9.

Die Weilermer kamen gut ins Spiel und konnten die Eingangsdoppel durch Siege von Bäcker/Eng und Jarkas/Leinmüller mit 2:1 für sich entscheiden. Auch in den Einzeln zeigte sich die TSG in hervorragender Spiellaune, konnte alle sechs Einzel der ersten Runde gewinnen und auf 8:1 davonziehen. Zwar konnte Blaustein die drei folgenden Einzel für sich entscheiden, der klare Sieg war Hofherrnweiler aber nicht mehr zu nehmen. Sieger für TSG Hofherrnweiler: Bäcker/Eng, Jarkas/Leinmüller, Bäcker, Jarkas, Eng, Kistner (2), Leinmüller und Jägerhuber.

Herren Bezirksliga: SC Unterschneidheim - SC Hermaringen 9:6.

Im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt konnte sich die Heimmannschaft vor allem aufgrund einer starken Leistung des vorderen Paarkreuzes durchsetzen und den Verbleib in der Bezirksliga sichern. Für den SCU siegten S. Braun/Baum, Freißmann/T. Braun, S. Braun (2), Freißmann (2), Feldmeier, Baum und T. Braun. Für Hermaringen siegten Knödler/Groll, Koch (2), Affeld und Groll (2).

Herren Bezirksklasse: PSV Aalen - TSG Abtsgmünd II 9:5.

Der PSV Aalen gewann sein letztes Heimspiel gegen Abtsgmünd II mit 9:5. Für den PSV holten E.Stürmer/Schwarz, Knödler/Knödler, E.Stürmer (2), T. Stürmer (2) Rünz (2) und H.Knödler. Bei den Gästen punkteten Eh/Trömel, Eh, Trömel, Kogel und Braun.