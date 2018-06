Tischtennis: Schrezheimer Damen ergattern ersten Punkt

Die Tischtennisspieler haben ihre Sommerpause beendet. Gleich am ersten Spieltag gab es spannende Begegnungen.

Damen Landesklasse: SG Schrezheim – TSV Hüttlingen 7:7. Im ersten Heimspiel der Saison erkämpfte sich Aufsteiger Schrezheim den ersten Punkt. Nach einer 2:0-Führung in den Doppeln konnte sich die Heimmannschaft nicht entscheidend absetzen. Die knappe Führung reichte am Ende nicht zum Sieg, da von den letzten vier Einzeln drei Spiele an Hüttlingen gingen.

SSV Ulm - SG Schrezheim 8:6. Das zweite Spiel mussten die Aufsteiger aus Schrezheim, dagegen verloren geben. In den Doppeln wurden die Punkte geteilt. Die jungen Spielerinnen aus Ulm konnten die ersten drei Einzel gewinnen, was Schrezheim jedoch sofort durch drei Siege ausgleichen konnten. Bis zum 6:6 gelang keiner Mannschaft eine vorentscheidende Führung. Die letzten beiden Einzel gingen jeweils nach fünf hart umkämpften Sätzen an die Heimmannschaft.

Herren Landesklasse: TSV Erbach - TSG Hofherrnweiler 6:9. Die Gäste gingen mit 3:2 in Führung, verloren dann aber die folgenden Spiele im mittleren und hinteren Paarkreuz. Der kämpferisch starke Aufsteiger aus Erbach lag dann überraschend mit 6:3 in Front. Dann besannen sich die Aalener Vorstädter und gewannen alle sechs Einzel im zweiten Durchgang und konnten einen einen kapitalen Fehlstart verhindern.

TTC Burgberg – TSV Hüttlingen 8:8. Im ersten Bezirksderby in der neugeschaffenen Landesklasse gab es keinen Sieger. Hüttlingen sah wie der sichere Sieger aus, aber Burgberg kam stark zurück. Nach den Doppeln führten die Gäste dann mit 2:1. Bis zum 4:4 ging Hüttlingen immer in Führung aber Burgberg gelang immer wieder der Ausgleich. Mit vier Siegen in Folge setzte sich Hüttlingen zum 8:4 ab und jeder dachte die Partie ist nun durch. Aber denkste. Burgberg sorgte mit vier Siegen in Folge für den noch überraschenden 8:8-Ausgleich.

Herren Bezirksliga: VfL Gerstetten - TSV Westhausen 9:3. Zum Saisonauftakt gelang Gerstetten zu Hause ein deutlicher Sieg gegen Aufsteiger Westhausen. Durch zwei gewonnene Doppel und fünf Siege hintereinander im Einzel ging Gerstetten schnell mit 7:2 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt gewannen dann Höfle und Härer im vorderen und mittleren Paarkreuz ihre beiden Spiele zum 9:3-Endstand.

SC Hermaringen – DJK Ellwangen 9:6. Es war ein gelungener Saisonstart der ersten Hermaringer Herrenmannschaft. Hermaringen trat zu seinem Auftaktspiel gegen die favorisierte DJK Ellwangen an. Der Gastgeber hatte den besseren Start und lag nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung. Dabei konnten Knödler/Hauser sowie Ertle/Koch ihre Doppelbegegnungen für sich entscheiden. Im weiteren Spielverlauf wurde diese Führung bis zum Spielende verteidigt.

SV Waldhausen – SV Neresheim 7:9. Der Aufsteiger aus Waldhausen hielt die Partie lange offen, musste aber am Ende Neresheim zum Sieg gratulieren. Die Gäste führten schnell mit 5:1.

,Waldhausen kam vor dem zweiten Einzeldurchgang auf 4:5 heran. Auch im zweiten Durchgang wurden die Punkte geteilt und so musste das Schlussdoppel entscheiden. Eifert/Schermayer siegten klar und Neresheim nahm die zwei Punkte mit nach Hause.

Herren Bezirksklasse: PSV Aalen - TTC Neunstadt II 9:0. Zum Saisonauftakt gewann der PSV Aalen gegen ersatzgeschwächte Neunstädter mit 9:0.

SC Unterschneidheim - TSG Abtsgmünd 9:7. In einem spannenden Match, in dem laufend die Führung wechselte, setzte sich der SCU im Abschlussdoppel durch und gewann knapp mit 9:7.

TV Unterkochen III - SV Mergelstetten 9:1. Unterkochen III siegte zu Hause gegen den SV Mergelstetten deutlich mit 9:1.