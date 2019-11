Tischtennis: Sang- und klanglos in den Keller

Das war nichts für die Oberliga-Tischtennis-Damen aus Untergröningen. So liefen die spannenden Partien am vergangenen Wochenende in den unterschiedlichen Ligen.

Damen Oberliga: TSV Untergröningen - TTF Rastatt 3:8. In den Eingangsdoppeln setzten sich Miriam Kuhnle und Cristina Krauß relativ sicher mit 3:0 gegen Nina Merkel und Susanne Gibs durch, während Laura Henninger und Nina Feil gegen Elisabeth Bittner und Jaqueline Hörig nie ins Spiel fanden und am Ende eine klare 0:3-Niederlage verbuchten.

Ernüchterung auch zum Auftakt der Einzelpartien. Etwas besser lief es anschließend im hinteren Paarkreuz. Nina Feil gewann gegen Jaqueline Hörig den ersten Satz klar, lag nach verlorenem 2. Satz im dritten Satz immer auf Augenhöhe brachte ihn aber nicht über die Ziellinie und am Ende stand ein 1:3 im Spielbericht. Zu vorsichtig agierte Cristina Krauß gegen Susanne Gibs und so endete auch diese Begegnung mit 1:3. Durchgang zwei begann und auf Position I und II gab es zwei weitere Niederlagen. Miriam Kuhnle unterlag gegen Elisabeth Bittner trotz einer spielerischen Steigerung im Vergleich zu ihrem ersten Einzel mit 1:3 und in der anderen Box musste Laura Henninger den Sieg an diesem Tag Nina Merkel überlassen (0:3). Nina Feil lieferte sich ein attraktives Duell und gewann hauchdünn mit 3:2. In der anderen Box legte Cristina Krauß ihre vorsichtige Spielweise ab und konnte sich mit 3:0 gegen Jaqueline Hörig durchsetzen.

So konnte der TSV auf 3:7 verkürzen, stand dennoch vor den Überkreuzpartien mit dem Rücken zur Wand. An Tisch I verlor Miriam Kuhnle Satz eins und vier, gewann die Sätze zwei und drei so dass es in den Entscheidungssatz ging. Hier verlor Nina Feil ihre Partie nach gewonnenem ersten Satz und klarer Führung in Satz drei mit 1:3 und Rastattt gewann mit 8:3 erzielten. Untergröningen (Punkte): Doppel: Miriam Kuhnle/Cristina Krauß (1), Laura Henninger/Nina Feil. Einzel: Miriam Kuhnle, Laura Henninger, Nina Feil (1), Cristina Krauß (1)

Damen Landesklasse: SC Unterschneidheim - TTC Neunstadt 8:5. In einem engen Spiel setzt sich der SCU gegen den TTC Neunstadt durch. Nach zwei ausgeglichenen Doppeln trennten sich beide Mannschaften zunächst 1:1. Während sich Winter/Wünsch einen Punkt für den SCU holten, erkämpften Deisinger/Bühler einen Punkt für die Gäste. Die Einzel starteten ebenfalls ausgeglichen: Im ersten Durchgang gingen je zwei Punkte an beide Mannschaften. Anschließend setzten sich die Damen des SCU mit drei Einzelsiegen etwas ab. Diese Führung gaben die Gastgeberinnen nicht mehr her und setzten sich mit 8:5 durch. Für den SC Unterschneidheim siegten Winter/Wünsch, Schnele (2), Winter (2) und Wünsch (3). Für den TTC Neunstadt punkteten Deisinger/Bühler, Fischer, Bühler (2) und Zeller.

Damen Bezirksliga: TSV Hüttlingen – SV Neresheim 8:5. Im Spiel der noch ungeschlagenen Mannschaften der Damen Bezirksliga konnte der SV Neresheim nach Gewinn der Eingangsdoppel 2:0 in Führung gehen. Im Laufe des ersten Einzeldurchgangs glichen die Hüttlinger zum 3:3 aus, um nach Ende der zweiten Einzel eine 6:4-Führung herausspielen. Diese Führung gaben die Hüttlinger bis zum Schluss nicht mehr ab und gewannen das Spiel um die Tabellenspitze mit 8:5. Die Punkte für Hüttlingen holten Susanne Tschunko (3), Silke Feichtenbeiner (2), Jasmin Zeller (2) und Ramona Fürst. Für Neresheim siegten Pfeuffer/van Onzenoodt, Scherer/Lindacher, Simone Pfeuffer (2) und Regina Lindacher.

Herren Landesklasse: TV Unterkochen II - TSV Holzheim 5:9. Die zweite Garde des TVU konnte gegen die Gäste aus Holzheim nur einen Achtungserfolg erzielen. Gegen die gut aufgestellten Holzheimer schafften die TVUler nicht in allen Paarkreuzen mitzuhalten. Aus den Doppel-Begegnungen konnten einzig Heidler/Truöl gegen Knabe/Burger einen wichtigen Punkt erzielen. Aus dem vorderen Paarkreuz gelang es Thomas Heidler seine beiden Matches gegen Andreas Jehle und Steffen Tospann zu gewinnen. Die Siege aus dem mittleren Paarkreuz kamen von Gian Truöl und Jürgen Kratky, die jeweils gegen Stohwasser gewinnen konnten. Mit den knapp verlorenen Spielen aus dem hinteren Paarkreuz war die Aussicht, wenigstens auf ein Unentschieden, letztlich dahin.

Herren Bezirksliga: DJK Ellwangen - SV Zang 8:8. Eine wilde Partie mit häufig wechselnden Führungen gegen die Gäste aus Zang endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden. Punkte für Ellwangen: Weiß/Weiß, Weiß Bernhard (2) Bartelmäs (2), Kreidler, Oelgray und Gebhard. Punkte für Zang: Lüder/Dieter (2), Schlüter/Benz, Lüder, Dieter, Riethmüller und Benz (2).

SV Lauchheim – SV Waldhausen 9:3. Bereits nach den Eingangsdoppeln lag der SVL mit 2:1 in Front. Dank eines gut aufgelegten Wettemann und dem Sieg von Maier baute der Gastgeber die Führung auf 4:1 aus. Die starke Lauchheimer Mitte Bommersbach/Biller erhöhte anschließend auf 6:1. Zu diesem Zeitpunkt schien der Widerstand gebrochen und der SVL lies nur noch zwei Siege durch Krautscheid und Prochaska zu. Für Lauchheim siegten Wettemann/Maier, Bommersbach/Biller, Maier, Wettemann (2), Bommersbach (2), Biller, Bretz. Beim SVW punkteten Nuding/Baier, sowie Krautscheid und Prochaska.

Senioren Bezirksliga: VfL Gerstetten – TSG Giengen 5:5. Bei den favorisierten Gastgebern gestaltete sich das Match von Beginn an ausgeglichen. Nachdem bis zum 3:3 alle Punkte geteilt wurden konnte sich Giengen zum 3:5 sogar absetzen. Dies konterte aber Gerstetten gekonnt zum 5:5-Endstand. Für Gerstetten siegten Klein/Härer (1), Höfle (1), Klein (2) und Härer (1). Bei Giengen punkteten Fetzer/Fetzer (1), J. Fetzer (2), Konstantinidis (1) und R. Fetzer(1).