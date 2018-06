Tischtennis: Nur die Untergröninger Damen verlieren

Der Untergröninger Tischtennis freute sich über einige Erfolge bei den jüngsten Spielen. Nur die Verbandsliga-Damen verloren.

Damen Verbandsliga: TTC Frickenhausen - TSV Untergröningen 8:3. Gleich zu Beginn der Partie gingen beide Doppel an die Gastgeberinnen und dies war dann bereits eine kleine Vorentscheidung. Eine unglückliche 2:3-Niederlage von Nina Feil gegen Kristin Timmann war dann der Schlusspunkt der Begegnung und die TSVlerinnen mussten mit einem 3:8 die Heimreise antreten. An der Tabellensituation ändert sich für die Untergröningerinnen wenig, weiterhin ist alles eng zusammen und mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieben Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz bleiben die Damen mit 9:11-Punkten auf dem sechsten Platz.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger, Clara Nieto/Miriam Kuhnle; Einzel: Nina Feil, Laura Henninger, Clara Nieto (1), Miriam Kuhnle (2).

Damen Landesliga: TG Biberach - TSV Untergröningen II 0:8. Die TG trat wie bereits die gesamte Saison ohne die Nummer eins und zwei an und so war der Erfolg gegen die Gastgeberinnen zu keiner Zeit gefährdet, alle Doppel- und Einzelspiele endeten mit einem klaren 3:0 für die Untergröningerinnen. Mit 18:2 Punkten stehen die Kochertälerinnen weiterhin mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Kißlegg und Laupheim auf Platz eins der Tabelle.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Petra Henninger/Carola Mangold (1), Amelie Fischer/Andrea Feil (1); Einzel: Petra Henninger (2), Amelie Fischer (2), Carola Mangold (1), Andrea Feil (1).

Mädchen U 15 - Bezirksliga: TSV Untergröningen - SV Neresheim 7:3. Zu Beginn gab es in den Doppeln eine Punkteteilung, danach konnte sich Untergröningen im vorderen Paarkreuz mit Lea Schimpf und Lara Elzner in allen vier Einzelpartien durchsetzen. Im hinteren Paarkreuz gewann Mara Wosnitza beide Einzel für Neresheim, während Lucia Loss und Emilie Schimpf jeweils ein Einzelerfolg für den TSV gelang. Am Ende stand ein 7:3-Erfolg für die Kochertälerinnen auf dem Papier.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Lea Schimpf/Lara Elzner (1), Lucia Loss/Emilie Schimpf; Einzel: Lea Schimpf (2), Lara Elzner (2), Lucia Loss (1), Emilie Schimpf (1).

SV Neresheim (Punkte): Doppel: Jasmin Wolfensberger/Ina Prieb, Mara Wosnitza/Luana Pfeuffer (1); Einzel: Jasmin Wolfensberger, Ina Prieb, Mara Wosnitza (2), Luana Pfeuffer.

Jungen U 18 - Bezirksliga: TSV Untergröningen - TSV Wasseralfingen 6:0. Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen die TSV Wasseralfingen bauten die Untergröninger Jungen ihren Vorsprung in der Bezirksliga Ostalb auf sechs Punkte aus. Das Spitzenspiel des Ersten gegen den Zweiten konnten die Untergröninger überraschend deutlich für sich entscheiden. Beide Eingangsdoppel gingen mit 3:0 an die Untergröninger. Das vordere Paarkreuz mit Fabian Prochaska (3:0) gegen Moritz Haas und Felix Müller, mit einem hart umkämpften 3:2 Erfolg gegen Daniel Kun, brachten die Vorentscheidung für die Gastgeber. Amelie Fischer und Cristina Krauß ließen wie bereits im Eingangsdoppel, so auch in ihren Einzelpartien nichts anbrennen und sorgten für zwei klare 3:0 Erfolge. TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Fabian Prochaska/Felix Müller (1), Amelie Fischer/Cristina Krauß (1); Einzel: Fabian Prochaska (1), Felix Müller (1), Amelie Fischer (1), Cristina Krauß (1).

TSV Wasseralfingen (Punkte): Doppel: Daniel Kun / Moritz Haas, Marius Stimm / Thomas Lang; Einzel: Daniel Kun, Moritz Haas, Marius Stimm, Thomas Lang.