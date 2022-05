Tischtennis-Legende der Ostalb: Manfred Höflacher schon 60 Jahre Mitglied

Bei der Halbjahresversammlung der Tischtennis-Abteilung der Aalener Sportallianz haben zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt gestanden. Unter anderem wurde Manfred Höflacher für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Vier aktive und eine Jugendmannschaft werden künftig am Spielbetrieb teilnehmen. Ziel ist der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga, wie Abteilungsleiter Holger Weik sagte. Eine Kooperation mit den Klassen fünf bis sieben der Karl-Kessler-Realschule ist geplant, berichtete Jugendleiter Marius Stimm.

Meistertitel in der Kreisliga C

Für ihren errungenen Meistertitel in der Kreisliga C konnte Holger Weik die dritte Mannschaft auszeichnen. Seit Jahrzehnten werden in der Abteilung im Abstand von 50 Mannschaftsspielen Ehrungen ausgesprochen.

Letztmals konnte dies nun der langjährige Ehrungsbeauftragter Manfred Höflacher bei 13 zu ehrenden vornehmen. Es waren: Paul Riesner (50), Michael Maar, Gerhard Schenk, Marius Stimm (alle 150), Daniel Kun (200), Pius Roggenstein, Peter Lutz, Simon Sommer (alle 250), Holger Weik (400), Wilhelm Wagner (600), Dietmar Mezger (800), Peter Mattheis und Felix Fischer (beide 850).

Ausführliche Laudatio

In einer ausführlichen Laudatio ging Weik auf die 60-jährige Mitgliedschaft von Manfred Höflacher in der Tischtennisgemeinschaft ein. Sein Name ist nicht nur im Aalener Raum als Synonym für den Tischtennissport gebräuchlich. Als 16-Jähriger trat er 1961 in die Viktoria ein. 1969 übernahm er die Abteilungsleitung, fünf Volkswandertage fanden unter seiner Leitung statt, von ihm wurden die Ostalb-Kreismeisterschaften und die Zweier-Mannschaftsturniere, die in diesem Jahr zum 40. Mal zur Austragung gelangen, ins Leben gerufen. Unter seiner Regie fanden nicht weniger als zwölf Tischtennis-Länderspiele statt, Ereignisse, die der Deutsche Tischtennisbund jeweils besonders zu würdigen wusste.

Ununtebrochen im Amt seit 1992

Ununterbrochen war er seit 1992 im Amt des Pressewarts tätig, auch als die Tischtennis-Abteilung zum TSV Wasseralfingen und als letzter Schritt zur Aalener Sportallianz wechselte. Mit zahlreichen höchsten Ehrungen durch die Stadt, WLSB und TTVWH wurde sein großes Engagement gewürdigt. „Mit deiner Einstellung zum Ehrenamt hast du viele von uns geprägt“, hob Holger Weik abschließend hervor.