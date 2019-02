Tischtennis: Hüttlingen mit Remis im Abstiegskampf

Am Wochenende hat es wieder spannende Tischtennis-Partien in der Region gegeben.

Damen Landesklasse: SSV Ulm – TSV Hüttlingen 7:7. Im wichtigen Spiel um den Klassenerhalt hatten die Hüttlinger Damen den besseren Start und konnten sich nach dem Gewinn beider Doppel und einem starken ersten Durchgang einen 6:2-Vorsprung erspielen. Die Gastgeber fanden aber immer besser ins Spiel und die folgenden Spiele gingen in teils knappen Entscheidungen wieder an die Ulmer Damen, sodass man vor dem letzten und entscheidenden Einzel mit 6:7 im Rückstand war. Das Entscheidungsspiel konnten die Hüttlinger wiederum klar für sich entscheiden und so trennte man sich mit einem Remis. Es punkteten: Susanne Tschunko/Ramona Fürst, Silke Feichtenbeiner/Claudia Buck, Susanne Tschunko, Silke Feichtenbeiner(3) und Jasmin Zeller.

SC Unterschneidheim – TTC Neunstadt 6:8. Im Bezirksderby behielt der Tabellenzweite aus Neunstadt knapp die Oberhand gegen den Gastgeber aus Unterschneidheim. Viele knappe Spiele, es gab sechs Fünfsatzspiele, prägten diese Partie. Entscheidend war wohl das sich Neunstadt zu Beginn auf 5:2 absetzte. Unterschneidheim kam zwar noch mal auf 6:7 heran, doch am Ende blieb es beim knappen Sieg der Gäste. Für Unterschneidheim siegten: Schnele/Rettenmaier, Schnele, Winter (2), Rettenmaier und Wünsch. Bei Neunstadt punkteten: Bühler/Lackner, Ullmann (3), Fischer (2) und Bühler (2). Die dritte Garde aus Untergröningen landet den nächsten Erfolg in der Tischtennis-Landesklasse. Die Heimaufgabe gegen die Gäste vom SF Rammingen gewannen die Kochertälerinnen auch dank einer diesmal starken Doppelvorstellung souverän mit 8:3.

Damen Bezirksliga: TTC Burgberg – SV Neresheim 8:1. An diesen Samstag siegte der TTC gegen die Mannschaft des SV Neresheim mit 8:1. Nachdem die Neresheimer Damen lediglich mit drei Spielerinnen antraten, waren die Burgbergerinnen von Beginn an im Vorteil. Es punkteten für Burgberg: Waibel/Kröner im Doppel und Waibel(2), Willschek, Kröner und Wotsch im Einzel. Den Ehrenpunkt für Neresheim konnte Pfeuffer erzielen.

Herren Bezirksliga: SC Unterschneidheim-SV Lauchheim 8:8. Unterschneidheim ging gegen den Tabellenvierten aus Lauchheim hochmotiviert in die Partie und führte schnell mit 7:3. Lauchheim hielt jedoch dagegen, so dass es insgesamt zu einer gerechten Punkteteilung kam. Für den SCU siegten: S. Braun/Baum, Feldmeier/Stark, S. Braun, Hauber, Feldmeier, T. Braun und Stark (2). Für Lauchheim waren: Maier/Abele (2), Wettemann (2), Bommersbach (2), Abele und Bretz erfolgreich.

DJK Wasseralfingen – TTC Härtsfeld 9:5. Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an, wodurch sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. In den Doppeln ging die DJK mit 2:1 durch Mangolg/Bereska und Bauer/Abele. Danach gingen die Härtsfelder überraschend mit 3:2 in Führung, da Sandra Lang überraschend gegen den Topspieler Mangold aus Wasseralfingen gewann und Eckartsberg klar gegen den Härtsfelder Schmid verlor. Im mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt und erst durch das hintere Paarkreuz ging die DJK wieder mit 5:4 in Führung. Mangold gewann danach klar und Eckartsberg verlor auch sein zweites Spiel. Danach folgten drei Siege der DJK und besiegelten dadurch den 9:5-Sieg der DJK. Für Wasseralfingen siegten: Mangold/Bereska, Bauer/Abele, Mangold, Bauer (2), Bereska, Meinecke (2) und Bauer. Bei Härtsfeld punkteten: Lang/Jagusch, Schmid, Lang (2) und Jagusch.

Herren Bezirksklasse: SG Schrezheim – TV Neuler 9:7. Ein 2:4-Rückstand wurde von den Gastgebern in spannenden Spielen aufgeholt und auf 8:5 gedreht. Am Schluss wurde es dann nochmal knapp und das Enddoppel musste entscheiden. Für Schrezheim siegten: Töpfl/ Schnirch (2), Freytag (2), Töpfl, Fleischmann (2), Köpf und May. Für Neuler punkteten: Brunner/Weis, Schüll/Raab, Weis, Schreckenhöfer, Ott, Raab und Schüll. DJK Ellwangen - TSV Hüttlingen II 9:2. Das Spiel gegen die zweite Mannschaft aus Hüttlingen verlief relativ einseitig zu Gunsten der Ellwanger und endete mit einem klaren 9:2- Erfolg. Punkte für Ellwangen im Doppel: Wagner/Weiß Bernhard, Oelgray/Gebhard sowie im Einzel Wagner (2), Bernhard Weiß (2), Bernd Weiß, Oelgray und Gebhard. Bei Hüttlingen siegten: Mayer/Deeg im Doppel und Deeg im Einzel.