Tischtennis-Elite schlägt in Unterkochen auf

Die Tischtennis-Elite der Rollstuhlfahrer ist am kommenden Samstag zu Gast in Unterkochen. Nach den Slovenian Open in Lasko, an denen das deutsche Team zu sieben Mal Edelmetall kam, treten wieder die besten Tischtennis-Spieler ihrer Klasse aus Deutschland in Unterkochen an.

Die stärksten Vertreter in der LK1, die Team Weltmeister Thomas Schmidberger (Borussia Düsseldorf) und Thomas Brüchle (SV Sal. Kornwestheim), sowie Nachwuchsstar Valentin Baus (BSG Duisburg) und Dietmar Kober (RSV Bayreuth) deutscher Meister in seiner Spielklasse, werden in Unterkochen wieder am Start sein.

Ebenfalls aus der Siegerliste vom Deutschlandpokalturnier Celcuk Setin, Wolf Meißner und Jörg Didion werden wieder im Ranking der LK 1 um die Plätze kämpfen. Bei den Damen gehören wieder Bianca Neubig und Sabine Gottschalk zum Favoritenkreis im Kampf um Platz eins in der Rangliste.

Im weiteren Teilnehmerfeld sind ebenfalls bekannte Namen am Start. Die deutsche Meisterin Sandra Mikolaschek (Borussia Düsseldorf) wird wegen ihrer Spielstärke in der Herrenklasse I antreten, und viele weitere hochklassige Spieler werden ihre Favoritenrollen in zwei weiteren Herrenklassen unter Beweis stellen.

Ausrichter des hochkarätigen Bundesranglistenturniers ist auch in diesem Jahr die Tischtennisabteilung des TV Unterkochen. Da die besten Rollies aus ganz Deutschland anwesend sind, ist wieder mit einem spannenden Ausgang und hochklassigen Matches zu rechnen.

Insgesamt werden 40 Teilnehmer aus allen Ecken Deutschlands erwartet, die sehr guten und sehenswerten Tischtennissport bieten. Das Turnier findet am Samstag ab 9 Uhr in der Unterkochener Sporthalle statt. Der Eintritt ist frei. Die Titelverteidiger in der Leistungsklasse 1 sind Baus, Schmidberger und Brüchle. Deutsche Doppel Meisterinnen Lisa Hentig und Sandra Mikolaschek