Der letzte Bezirkstag unter der Leitung des Bezirksvorsitzender Eugen Zeller ist ganz im Zeichen von Verabschiedungen langjähriger Mitarbeiter des Bezirk Ostalb gestanden .

Eugen Zeller berichtete von einer harmonisch verlaufenden Verbandsrunde. Dass die Bezirksmeisterschaften der Jugend und Aktiven an einem Wochenende durchgeführt werden haeb sich ebenfalls bewährt. Sorgen bereitet ihm der Rückgang der Mannschaftsmeldungen. Er appelliert auch an den Verband, das man auf Bezirksebene auf Vierer-Mannschaften umstellen könne und das durch die unterschiedlichen Sollstärken der Mannschaften es keine Transparenz für die Öffentlichkeit gebe. Es werde zudem immer schwieriger Leute für das Ehrenamt zu begeistern. So sind auch manche Positionen im Bezirk nicht besetzt.

Weniger Jugendliche

Auch der Ressortleiter Jugend Roland Kurz bemängelte den Trend der rückgängigen Meldezahlen im Bereich der Jugend. Er stellte dar wie von 1993 bis heute die Anzahl der Mannschaften rückläufig sind. Gab es 1993 noch 120 Mannschaften, sind es heute nur noch 66 Mannschaften. Die Jugendarbeit bei den Vereinen geht generell verloren. Waren es 1993 noch 34 Vereine, die eine Jugend hatten, sind es heute nur noch 18 Vereine. Er berichtete auch über die Erfolge der Jugendlichen im vergangenen Jahr.

Im Anschluss war der Ressortleiter Mannschaftssport Daniel Wälder an der Reihe. Er ging auf die höheren Ligen ein und informierte über die neuen Regelungen zur Saison 2019/2020. Ab dieser Saison darf auch nicht mehr mit Zelluloidball gespielt werden, sondern es muss mit Plastikbällen gespielt werden.

Weiter zwei Bezirksklassen

Nach der Vorstellung der Termine wurde über eine Zusammenlegung der beiden Bezirksklassen abgestimmt. Dieser Antrag wurde abgelehnt und somit bleibt es bei zwei Bezirksklassen getrennt nach Kreis Heidenheim und Kreis Aalen. Ein weiterer Antrag wurde vorgestellt. Es soll auch möglich sein Verbandsspiele an einem Wochentag durchzuführen. Über diesen Antrag wird am nächsten Bezirkstag abgestimmt.

Wolfgang Laur (Vertreter des TTVWH) berichtete dann von der geplanten Fusion der drei Verbände Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern. Er ging auch auf weitere Themen des Verbandes ein. Nach der Entlastung von Ortsvorsteher Wolfgang Seckler gab es Neuwahlen. Bezirksvorsitzender Eugen Zeller stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Eugen Zeller stand nun 10 Jahre an der Spitze des Bezirk Ostalb. Mit großem Tatendrang hielt er den Bezirk auf Kurs. Viele neue Ideen ließ Eugen Zeller mit in die Bezirksarbeit einfließen. Als Klassenleiter fungiert er bereits seit 1998. Dieses Ehrenamt wird er weiterhin ausführen.

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte sich der Ressortleiter Jugend Roland Kurz. Sein Wirken im Bezirk Ostalb begann 1987 als Klassenleiter. Von 1993 an folgten 15 Jahre als Ressortleiter Mannschaftssport ehe er ab 2008 der Part der Jugendarbeit übernahm. Auch er wird weiter als Klassenleiter zur Verfügung stehen. Das sind die Gewählten: Vorsitzender: Martin Gold (TSG Giengen), RL Mannschaftssport: Daniel Wälder (TSG Hofherrnweiler), RL Jugend: Jonas Schlüter (SV Zang), RL Öffentlichkeitsarbeit: Martin Prager (TV Steinheim), RL Einzelsport: Joachim Jagusch (TTC Härtsfeld 08), RL Pokal: Joachim Jagusch (TTC Härtsfeld 08), RL Senioren: Bernd Streicher (SV Mergelstetten), RL Schiedsrichter: Heiko Kaiser (TSG Giengen), RL Finanzen: Michael Bolsinger (DJK Wasseralfingen), Kassenprüfer: Klaus Leinmüller (TSG Hofherrnweiler), Kassenprüfer: Thomas Schmidt(SV Mergelstetten). Die Posten des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden und der des Breitensportbeauftragten konnten nicht besetzt werden. Geehrt wurden: Klaus Hafner (hat nach über 30 Jahren seine Tätigkeit als Klassenleiter beendet), Thomas Müller, Daniel Wälder, Marcel Kostka und Michael Bolsinger (Ehrennadel in Silber für zehn Jahre Mitarbeit im Bezirk). Die Ehrennadel in Gold bekamen Eugen Zeller und Oliver Fischer für 20-jährige Mitarbeit im Bezirk Ostalb. Die Ehrenmedaille wurden Norbert Betram für 40 Jahre Schiedsrichter und Ulrich Leinmüller für 35 Jahre Klassenleiter verliehen. Die höchste Ehrung wurde dem scheidenden Bezirksvorsitzenden Eugen Zeller zu teil. Er erhielt für seine Verdienste die bronzene Ehrennadel des Deutschen Tischtennisbundes.