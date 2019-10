Tischtennis: Bolsinger und Roggenstein erfolgreich

Als aktive Tischtennisspieler gehen Ralph Bolsinger und Pius Roggenstein für die Aalener Sportallianz an die Platten. Da beide gehörlos sind, treten sie bei Meisterschaften des Deutschen Gehörlosensportverbandes für den GSV Rottenburg an. So auch bei den Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften, die in Braunschweig und München stattfanden.

Im Senioren-Einzel sicherte sich Ralph Bolsinger Platz vier vor Pius Roggenstein. Den Titel im Doppel erspielte sich Bolsinger zusammen mit Thomas Bähr vom GSV Rottenburg. Pius Roggenstein wurde Dritter zusammen mit Thomas Aust, GSV Aachen. Im gemischten Schüler-/Jugend-Senioren-Doppel wurde Ralph Bolsinger Vizemeister zusammen mit Ben Büchel, GSV Freiburg. Pius Roggenstein erspielt sich mit Andreas Wilbert, GTSV Essen, Platz drei. Im Herren-Einzel mit 19 Teilnehmern belegten Ralph Bolsinger und Pius Roggenstein gemeinsam den fünften Platz. Die Vizemeisterschaft im Doppel holte sich Bolsinger zusammen mit Christian Gewiese, Hamburger GSV. Fünfter wurde Pius Roggenstein an der Seite von Christian Schulze, GTSV Essen. Dieselbe Platzierung erreichte er im Mixed mit Charis Wernhardt, GTSV Dortmund. Im Mannschaftswettbewerb sicherte sich das Team vom GSV Rottenburg die Vizemeisterschaft.