Tischtennis: Amelie Fischer erfolgreich unterwegs

Beim Bundesranglistenturnier Top 48 für Deutschlands beste Schüler (Jugend 15) im Tischtennis hat die 13-jährige Neunstädterin Amelie Fischer im südhessischen Erfelden einen positiven Eindruck hinterlassen.

Durch ihre Einsätze bei den Damen konnte Fischer ihre Spielstärke weiter verbessern und ist zwischenzeitlich in der deutschen Spitze (Talentkader des deutschen Tischtennisbundes) angekommen. Hintergrund: Im Tischtennis ist der Einsatz in zwei verschiedenen Vereinen möglich. So ist Amelie Fischer in der Jugend beim TSV Untergröningen gemeldet. Bei den Damen ist sie derzeit in der vierthöchsten Spielklasse, der Regionalliga für die TTG Süßen mit einer aktuellen Bilanz von 10:5-Siegen ein wichtiger Punktesammler.

Beim Top 48 in Erfelden kämpften jeweils 48 Mädchen und Jungen in acht Sechsergruppen in der Vorrunde um eine gute Platzierung. In ihrer Gruppe musste sie sich mit Sofie Bogulavska (Tischtennisverband Niedersachsen), Denise Husung (Thüringen), Sophie Peifer (Schleswig Holstein), Lea-Marie Schultz (Bayern) und Sifan Sissi Pan (Hessen) messen. Fischer wurde mit einer Bilanz von 5:0-Siegen und deutlichen 15:1-Sätzen Gruppenerste und qualifizierte sich somit für die Zwischenrunde. Dort stand für sie nach zwei Siegen (unter anderem gegen Carina Ludwig; Schleswig Holstein) und einer 1:3-Niederlage gegen die an 1 gesetzte Laura Kaim (Hessen) Platz fünf zu Buche. Somit sicherte sich Fischer die Teilnahme im Top-24-Turnier (23./24.11.) in Landsberg.