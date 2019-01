Tischtennis: 70 Aktive kämpfen um den Kreistitel

Mit knapp 70 Teilnehmern sind die Kreismeisterschaften im Tischtennis in Mögglingen nicht so gut besucht gewesen, wie noch im Vorjahr.

Siegerin der Damen A-Konkurrenz und somit Ostalbkreismeisterin wurde Heike Gerst (SG Bettringen). Sie setzte sich gegen Lea Elzner vom TSV Untergröningen mit 3:1 durch. Gemeinsame Dritte wurden Laura Mack (TSG Abtsgmünd) und Claudia Stegmaier (Bettringen). Der Doppeltitel ging ebenfalls nach Bettringen. Auch hier war Heike Gerst zusammen mit Claudia Stegmaier erfolgreich. Im Finale hauchdünn in fünf Sätzen unterlegen waren Laura Mack und Emma Mill (Abtsgmünd).

In der Herren D-Konkurrenz gingen 17 Teilnehmer an den Start. Hier konnte sich Farzad Ostadalirezania vom SV Lautern im Finale gegen Moritz Wagner vom TSV Wasseralfingen durchsetzen. Dritte wurden Jan Dornseif (DJK Ellwangen) und Tim Trinkhaus (TSV Wasseralfingen. Den Doppeltitel holten sich Moritz Wagner und Jan Dornseif. Sie bezwangen im Finale Christian Haßler und Martin Schnobrich (SV Neresheim / TV Mögglingen) mit 3:0. Dieter Hubschneider vom TSV Lorch holte sich den Titel bei den Herren C. Er setzte sich im Finale gegen Daniel Kun (TSV Wasseralfingen) durch. Den dritten Platz belegten Stefan Fuchs von der SG Bettringen und Manfred Schäch vom TSV Untergröningen. Auch im Doppel war Dieter Hubschneider nicht zu schlagen und holte sich mit seinem Partner Jochen Hinderberger (Schüv. Durlangen) den Titel. In einem echten Finalkrimi über fünf Sätze zogen Alexander Engelhard und Stefan Fuchs von der SG Bettringen den Kürzeren. Als Dritte noch auf dem Siegertreppchen landeten Jan Klumpp/Martin Reiner (TSV Hüttlingen/TSV Böbingen) sowie Simon Bauder/Dominic Schadt (SchüV. Durlangen / TV Herlikofen).

Levin Loss vom FC Schechingen gewann im vereinsinternen Duell das Finale mit 3:1 gegen Sven Lehmann und holte sich den Titel bei den Herren B. Neben Christian Zunescu konnte auch Mario Strauch vom FC Schechingen den dritten Platz belegen. Auch im Doppel holte sich Levin Loss den Titel. Mit Sven Lehmann gewann er das Endspiel gegen Andreas Müller (TSV Hüttlingen) und Markus Schüll (TV Neuler). Gemeinsam den dritten Platz erreichten Christian Prax / Mario Klaiber (Bettringen) und Tobias Henninger / Moritz Senger (Böbingen/Schechingen). Bei den Herren A holte sich den Titel Bernhard Weiß in vier Sätzen gegen Christoph Fischer. Die Schechinger Stefan Linkner und Moritz Wabersich holte sich mit 3:1 gegen Stefan und Michael Holl (SG Bettringen) den Doppeltitel. Matthias Hennig / Johannes Metz (TSB Gmünd) sowie Christian Hoyer und Marcel Tauscher (Abtsgmünd) wurden gemeinsame Dritte. Der Pokal für den besten Verein ging dieses Mal an Schechingen.