Tippspiel zur Fußball-WM

Das Tourismusbüro des Ostalbkreises hat zur Fußball-WM einen Spielplan mit einem Gewinnspiel erstellt. Darauf sind alle Termine, Gruppen und Spielorte im Überblick zu finden. Und so funktioniert das Spiel: „Sie müssen nur einen Tipp auf der Karte abgeben, wer Weltmeister 2018 wird. Mit ein wenig Glück können Sie tolle Preise gewinnen“, erklärt Ricarda Grünig vom Tourismusbüro. Teilnahmebedingungen: Die Tipp-Karte kann bis spätestens Mittwoch, 4. Juli, an das Landratsamt oder per E-Mail an tourismus@ostalbkreis.de geschickt werden. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Im Foyer des Landratsamts in Aalen ist der Spielplan kostenlos erhältlich.