Tipps zur Online-Bewerbung

Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Online-Bewerbung“ bieten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Aalen und das Berufsinformationszentrum (BiZ) an. Sie findet am Mittwoch, 4. Mai, um 9.30 Uhr im BiZ, Raum 037 in der Agentur für Arbeit Aalen, Julius-Bausch-Str. 12, statt. In vielen Unternehmen gehen heute fast 100 Prozent aller Bewerbungen über das Internet ein. Oft wird eine Bewerbung per Post gar nicht mehr akzeptiert. Die Referentin aus dem Personalmanagement der Firma Carl Zeiss Vision GmbH zeigt anhand praktischer Beispiele auf, worauf es bei einer Online-Bewerbung ankommt und was dabei beachtet werden muss. Die Teilnahme an der zweistündigen Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Informationen geben die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt unter 07361/575385.