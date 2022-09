Tipps zum Wochenende: Was ist los im Ostalbkreis?

Des Königs Vertreter sind zwar nicht so hoch von Stand, wollen dennoch Empfehlungen für das Volk des Ostalbkreises aussprechen. Daher: hergehört. Womöglich werden etliche Veranstaltungen vorgezogen, die im Innern stattfinden. Soll doch das Wetter erneut wenig erbarmen zeigen für die vom Alltag geplagten Ostälbler.

Doch auch „indoor“ kann Spaß machen, für alles andere gibt es bekanntlich ja die richtige Kleidung. Was alles ansteht, hier eine schnelle Übersicht auf der dennoch königlichen Schriftrolle:

Freitag, 30. September, 19.30 Uhr: Ausstellungseröffnung „Er malt, was er sieht, malt er...“ - Museumsgalerie Wasseralfingen

Freitag, 30. September, 18 Uhr: Heubacher Spätschicht

Samstag, 1. Oktober & Sonntag, 2. Oktober, 11 bis 17 Uhr: Make Ostwürttemberg, Mühlbergareal Ellwangen

Sonntag, 2. Oktober: Saisonabschluss Härtsfeldbahn

Montag, 3. Oktober, 19 Uhr: Deutschland singt – Schloss Kapfenburg

*

Für uns ist er natürlich kein Unbekannter, da Kollege seit Jahrzehnten. Doch auch aus der Kunstwelt der Ostalb ist Eckard Scheiderer nicht wegzudenken. Am Freitag eröffnet er mit einer Vernissage ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Wasseralfingen seine Ausstellung „Er malt, was er sieht, malt er...“.

Die Ausstellung in der Museumsgalerie wird bis zum 8. Januar jeweils freitags, samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Hier gibts weitere Infos (klick).

*

Eine Spätschicht, die zwar unbezahlt ist, zu der man aber wahrscheinlich lieber geht, als zur Arbeit. Mutmaßlich natürlich nur. Am Freitag beginnt ab 18 Uhr die neunte Heubacher Spätschicht. Beim Stadtfest werden elf Live-Bands spielen, es gibt ein Kino, einen Clown, Feuershows und etliches mehr.

Die Fachgeschäfte in der Stadt werden ebenfalls geöffnet haben – shoppen also bis spät in die Nacht. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie – hier.

*

Die Make Ostwürttemberg ist mit vierter Auflage in Ellwangen zu Gast. Am 1. und 2. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, wird das Mühlbergareal auf der Reinhardtkaserne sozusagen digitalisiert. Die Make Ostwürttemberg, die Messe für Zukunft, Trends und Digitalisierung, findet zum ersten Mal in Ellwangen statt.

Citymanagerin Verena Kiedaisch ist mit ihrem Team bereits seit Monaten in den Planungen und Vorbereitungen rund um diese Veranstaltung, die sich mittlerweile als „Erlebnismesse“ einstuft.

Zu erleben gibt es wirklich so einiges. Ein buntes Vortragsprogramm, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher aussuchen können, ob sie etwas zu Start-ups und Digitalisierung erfahren oder sie sich Tipps rund ums Energiesparen holen möchten. Parallel dazu gibt es unzählige Workshops und weitere Mitmachangebote. Kinder können die Welt mit Lego Serious Play (LSP) erkunden oder beim explorhino einen Roboter aus Karton bauen.

Den Start-ups und Makern kann man über die Schulter schauen, sich inspirieren lassen oder sich einfach mal mit diesen Menschen unterhalten, dazu gibt es noch reichlich Informationen von den Hochschulen der Region, aus Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd.

„Der Drohnenflug gehört zur Make einfach dazu“, sagt Kiedaisch, weswegen auch das „Team Nö“ aus Nördlingen wieder eingefunden hat. Hier kann man sich zeigen lassen, wie man selbst eine Drohne fliegt oder sich bei den verschiedenen Shows einfach mal berieseln lassen.

Der Ellwanger Albert Maier, bekannt aus der TV-Sendung „Bares für Rares“ wird am Sonntag vor Ort sein und Gegenstände schätzen, die ihm die Besucherinnen und Besucher präsentieren. Bares für Rares auf dem Gelände der Reinhardtkaserne, sozusagen. Ellwangens OB Michael Dambacher sagte ob des umfangreichen Angebots, dass man demjenigen, der bei der Make nichts finde, auch nicht mehr helfen könne.

*

Zum letzten Mal in diesem Jahr regulär mit der Härtsfeldbahn unterwegs sein. Dazu haben Sie am Sonntag, 2. Oktober, die Gelegenheit. An diesem Tag gilt zum letzten Mal 2022 der Regelfahrplan. Danach wird es noch eine weitere Fahrt geben: Am 4. Dezember läuft der Zug zur Nikolausfahrt aus. Hier gilt ein Sonderfahrplan, Tickets gibt es nur im Vorverkauf.

+++ Hier gibt es weitere Informationen +++

*

Deutschland singt – natürlich am Tag der Deutschen Einheit. Am Montag, 3. Oktober, im unteren Schlosshof auf Schloss Kapfenburg. Los geht es ab 19 Uhr. Zum dritten Mal findet die bundesweite Veranstaltung auf der Kapfenburg statt. Laut Veranstalter stehen bekannte Lieder auf dem Programm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Wer nach der Veranstaltung etwas trinken möchte, sollte jedoch seine eigene Tasse dabei haben.