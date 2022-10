Tipps zum Wochenende: Das ist los im Ostalbkreis

Während der König immer noch im (verdienten, weil 60. Geburtstag) Urlaub weilt, müssen es seine Getreuen richten, so auch an diesem Wochenende wieder. Auch an diesem Wochenende haben wir wieder eine kleine Auswahl für Euch zusammengestellt und hoffen, dass es in des Königs Sinn ist – und wir an seinerstatt das Volk beglücken werden. Diesmal starten wir mit einem Programmpunkt, der vor allem die jüngsten unserer Freunde begeistern dürfte, Tatort ist das explorhino. Aber diesmal ist auch Fußball mit von der Partie– im wahrsten Sinne...

Kleine Entdecker sind gefragt

Das Explorhino Science Center lädt bereits an diesem Freitag um 16 Uhr zu einer Entdeckertour ein. „Von hier nach da – Brücken bauen“ ist das Thema. Egal ob aus Holz, Stein oder Stahl – Brücken sind faszinierende Bauwerke. Doch wie muss man eine Brücke bauen, damit sie auch stabil ist? Damit beschäftigt sich die neue Entdeckertour. Und geht dabei noch weiteren ungewöhnlichen Fragen auf den Grund, wie zum Beispiel: Kann man eine stabile Brücke auch aus Papier bauen? Gibt es Brücken, die komplett ohne Stützpfeiler auskommen? Und was ist eigentlich die süßeste Brücke der Welt? Die Entdeckertour richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren sowie an Erwachsene. Sie dauert etwa 45 Minuten und kostet fünf Euro pro Person, weitere Infos unter www.explorinho.de.

Im KubAA sind sie wieder „Außer Kontrolle“

Mit der Farce „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney ist das Aalener Theater im KubAA in die neue Spielzeit gestartet. Das Stück ist amüsant, wenngleich das Kernthema der rasanten Komödie – die Lügen von Politikern – eher zum Weinen als zum Lachen ist. Aber der mittlerweile 90-jährige britische Autor Ray Cooney hat das im Jahr 1990 uraufgeführte Stück derart mit schwarzem englischen Humor bestückt, dass man als Zuschauer aus dem Lachen kaum herauskommt. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag und am Samstag, jeweils um 20 Uhr. Lest hier die Kritik von uns: Neue Spielzeit startet amüsant und außer Kontrolle (schwaebische.de)

Das Klavierkonzert der besonderen Art

Oder habt Ihr vielleicht Lust auf ein besonderes Konzert mit zwei Klavieren und einem Akkordeonorchester? Die Solisten Mona Weingart und Felix Kogel präsentieren gemeinsam mit dem Akkordeonorchester Abtsgmünd zwei Highlights der Klavierliteratur am Peutinger Gymnasium. Start ist um 18.30 Uhr. Der Karneval der Tiere - mit Texten von Loriot sowie Suite No. 2 für zwei Klaviere op. 17 - S. Rachmaninoff werden den Zuschauern präsentiert.

Sonntag steht Fußball an, gerne auch nach der Kirche

In der Fußball-Bezirksliga steht ein interessantes Derby auf dem Programm. Der FV Unterkochen, als einer der Favoriten in diese Saison gestartet und aktuell nur im Mittelfeld dümpelnd, empfängt die DJK-SG Schwabsberg-Buch daheim. Der Achte empfängt in dieser doch noch recht jungen Saison den Zehnten. Mit drei Punkten mehr auf dem Konto würde jedes der beiden Teams eine gehörigen Sprung nach oben im Klassement machen können.

Echopreisträger kommen nach Aalen: Bach, Berio und Beatles

Der Konzertring Aalen startet mit einem ungewöhnlichen Konzertprogramm in die neue Saison. Am Dienstag, 25. Oktober, konzertiert um 20 Uhr die klassische Band Spark in der Stadthalle Aalen. Das mit dem Echo Klassik prämierte Ensemble führt drei Ikonen der westlichen Musik zusammen: Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. Die klassische Band Spark hat sich längst einen festen Platz an der Spitze der jungen Klassikszene erspielt. Weltweit ist sie auf den renommiertesten Bühnen und Festivals zuhause – sei es in kammermusikalischen Auftritten zu fünft wie hier in Aalen, in aufregenden Kooperationsprojekten oder als Solistenensemble mit Orchester.

So, damit lassen wir Euch erst einmal wieder allein. Wir wünschen Euch ganz viel Spaß, bei was auch immer Ihr machen werdet. Und denkt immer dran: Wenn wir auch mal Eure Veranstaltung an dieser Stelle mit reinnehmen sollen oder Ihr einfach nur so einen heißen Tipp habt, dann schickt uns eine Mail an redaktion.aalen@schwaebische oder an redaktion.ellwangen@schwaebische.de, gerne nehmen wir das mal mit.