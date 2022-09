Tipps zum Wochenende: Aalen und Nördlingen werden zu Festhochburgen

Auch wenn die Wettervorhersagen nicht die besten sind: Es wird ein Wochenende der Stadtfeste. Nicht nur deshalb wagt Redaktuer Ansgar König bei der Vorschau aufs kommende Wochenende auch mal einen Blick über die Kreisgrenzen hinaus.

Und natürlich ist auch sonst noch einiges los: klassische Sommermusik des JPO, Tag des offenen Denkmals und sogar Fasching. Aber Treffpunkt der Feierwilligen werden auf jeden Fall die 46. Reichsstädter Tage in Aalen – das größte Stadtfest der Region.

Freitag bis Sonntag: 46. Reichsstädter Tage in Aalen

Freitag bis Sonntag: 14. Historisches Stadtmauerfest in Nördlingen

Samstag, ab 16 Uhr, Marktplatz Ellwangen: Laienspielgruppe „Hintere Ledergasse“ feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Samstag, 20 Uhr, Stadthalle Aalen: Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO)

Samstag und Sonntag, Altstadtgenussmarkt in Wassertrüdingen

Samstag und Sonntag, Fest im Feuerwehrmuseum Wittenbach

Sonntag: Tag des offenen Denkmals

Ins Kino für 5 Euro

Freitag bis Sonntag: 46. Reichsstädter Tage in Aalen: Nach coronabedingter Pause können von 9. bis 11. September endlich die 46. Reichsstädter Tage stattfinden. Dabei wartet das größte Stadtfest der Region mit einigen Neuerungen auf.

Nicht nur, dass es das erste Stadtfest unter der Regie von Oberbürgermeister Frederick Brütting ist. Die wichtigste Änderung ist vielleicht der geänderte Eröffnungstermin, Legalisierung bestehender Zustände könnte man sagen.

Denn die 46. Ausgabe wird nicht wie alle vorherigen am Samstagmorgen vor dem Rathaus, sondern bereits am Freitagabend auf dem Gmünder Torplatz eröffnet. „9. 9., 19 Uhr, das kann man sich gut merken“, fasst Brütting zusammen: Mit Bieranstich und Programm, zünftiger Musik, den Vereinen und Moderator Bernd Czich.

Programmchefin Franziska Deppisch verspricht, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Neun Bühnen, bewährte (Marktplatz, Spritzenhausplatz, Sparkassenplatz, Gmünder Torplatz, Spiegler-Areal und Südlicher Stadtgraben), aber auch neue oder wiederbelebte, wie etwa der Storchenplatz.

106 Verkaufsstände sind bis jetzt gemeldet, 19 davon werden von Vereinen betrieben. „Neue Akzente“ verspricht Amtsleiter Roland Schurig. Zum Beispiel den partnerschaftlichen Markt auf dem Rathausvorplatz. Denn die Städtepartnerschaften, seit jeher wesentlicher Bestandteil des Stadtfests.

Das Programm in allen Einzelheiten aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Infos rund um die Reichsstädter Tage gibt's hier (klick).

*

Freitag bis Sonntag: 14. Historisches Stadtmauerfest in Nördlingen: Eine Stadt erlebt ihre Geschichte – unter diesem Motto steht das 14. Historische Stadtmauerfest der Großen Kreisstadt Nördlingen. Ganz im Zeichen des Mittelalters bieten beim historischen Messetreiben auf dem Tändelmarkt und in der Nonnengasse sowie in der Polizeigasse viele attraktive Tandler ihre selbstgefertigten Waren feil. Vom Seifensieder bis zum Drexler, vom Kunst-Schmied bis zur Farbenmacherin, das Spektrum ist vielfältig.

Als Nördlingen im Mittelalter Messestadt war, kamen viele Händler um hier Waren zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln – so auch auf dem Stadtmauerfest. Ob Sy Geiß mit ihrem selbstgefertigten Stand, der nur mit Seilen zusammengebunden ist, ohne Metall und Nägel aufgebaut wird, oder Roswitha Elsässer, die selbstgefertigte Kopfbedeckungen feilbietet – die Händler gehören eigentlich seit Beginn an zum Historischen Stadtmauerfest.

Eine Stadt erlebt ihre Geschichte – unter diesem Motto steht das 14. Historische Stadtmauerfest der Großen Kreisstadt Nördlingen. (Foto: Foto Hirsch)

Seit vielen Jahren und vielen Historischen Stadtmauerfesten sind einige der ausstellenden handelnden Personen gleichgeblieben. Die Marktfläche zieht sich wie immer vom Hafenmarkt über den Tändelmarkt bis hin zur Nonnengasse. Weitere Stände sind in der Fußgängerzone, Polizeigasse und auch in der Hinteren Reimlinger Gasse sowie in der Deininger Straße zu finden.

*

Samstag, ab 16 Uhr, Marktplatz Ellwangen: Laienspielgruppe „Hintere Ledergasse“ feiert ihr 30-jähriges Bestehen: Die „Hintere Ledergasse“ ist mit ihren witzigen, frechen schwäbischen Faschingsliedern seit 30 Jahren nicht mehr von der Ellwanger Fasnacht wegzudenken. Jetzt wird groß gefeiert. Ob „König Dübeli“, „Kuttelsupp“, „Spätzla mit Soß“ oder „Hilsenbek“. die „Hintere Ledergasse“ ist mit ihren witzigen, frechen schwäbischen Faschingsliedern seit 30 Jahren nicht mehr von der Ellwanger Fasnacht wegzudenken.

Und da die kreative Laienspielgruppe ihr Jubiläum nicht allein feiern will und ein Termin im Februar aufgrund der Restriktionen angesichts der Corona-Pandemie nicht möglich war, lädt die „Hintere Ledergasse“ all ihre Fans am Samstag, 10. September, ab 16 Uhr zu einem großen, bunten Spektakel ins Zentrum von Ellwangen ein. „Komm mir gangad Bada auf'm Marktplatz“ heißt das Motto des achtstündigen Events, bei dem auch „25 Jahre Sommer in der Stadt“ gefeiert wird.

Die „Hintere Ledergasse“ ist mit ihren witzigen, frechen schwäbischen Faschingsliedern seit 30 Jahren nicht mehr von der Ellwanger Fasnacht wegzudenken. Am Samstag wird groß gefeiert. (Foto: fg)

Franz Brenner erinnert sich, wie er 1992 nach einem Besuch in der Weinstube Kanne zusammen mit seinem Bruder Michael Brenner, mit Martin Unfried, Susanne Veit (jetzt Schwarz) und Uschi Hillebrand (jetzt Kittel) aus Langeweile mit einer Gitarre in die Innenstadt aufgebrochen ist. Die Gruppe sang damals in vier, fünf Kneipen. Seither haben Martin Unfried und Franz Brenner viel getextet. In 30 Jahren sind so 72 witzige Lieder entstanden.

Der Marktplatz ist ab 16 Uhr bewirtet. Vier Gastronomiebetriebe aus der Innenstadt präsentieren sich dort mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die „Kanne“ wartet mit Linseneintopf, Linsen und Spätzle, Spätzle mit Soß und Grillspezialitäten auf. Das „Punto“ bietet Pizzaschnitten und Nudelgerichte, das „Bistro“ Gyros und Pitta, das „Krua Thai“ Frühlingsrollen und Gebratene Nudeln. Für den Ausschank sind auf dem Marktplatz zwei Bierwagen platziert.

Den Getränkeausschank übernehmen Freunde der Gruppe, Asma Gebreloel macht einen Weinausschank. Besucherinnen und Besucher sollten mottogerecht gekleidet kommen, etwa mit Hawaiihemd und Sonnenhut. Denn es wird „Fasnacht pur“.

Der Eintritt ist frei. Ein Hut geht rum. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Infos gibt es auf der Website der „Hinteren Ledergasse“ (hier klicken) oder E-Mail an franze@ledergasse.de

*

Samstag, 20 Uhr, Stadthalle Aalen: Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO): Das Sommerprojekt führt das Orchester nach Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd. Die Termine: 10. September, 20 Uhr: Stadthalle Aalen; 16. September, 20 Uhr: Stadtgarten Congress Centrum Schwäbisch Gmünd; 18. September, 18 Uhr: Heidenheim Waldorfschule.

Den Auftakt bildet Felix Mendelsohn Bartholdys dramatische Ouvertüre „Ruy Blas“ zum gleichnamigen Theaterstück von Victor Hugo. Dirigent Uwe Renz und die Junge Philharmonie haben den Schatz geborgen und werden ihm zu neuem Strahlen verhelfen.

Nach „Ruy Blas“ erklingen die „Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester in A-Dur op. 33“. Der Titel der Komposition Peter Tschaikowskys führt etwas in die Irre – das Werk hat nichts mit der Opulenz des Rokoko gemein, es ist eine Hommage an Mozart und die lebendige Klangsprache des 18. Jahrhunderts.

Das Sommerprojekt führt die Junge Philharmonie Ostwürttember (JPO) nach Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd. Die Termine: 10. September, 20 Uhr: Stadthalle Aalen; 16. September, 20 Uhr: Stadtgarten Congress Centrum Schwäbisch Gmünd; 18. September, 18 Uhr: Heidenheim Waldorfschule. (Foto: JPO)

Solist ist Friedwart Wolman. Abgerundet wird das Konzert mit einem Schlüsselwerk der spätromantischen Orchesterliteratur: die 8. Sinfonie Antonín Dvoráks, deren melodische Fülle ihm 1890 zum endgültigen Durchbruch verhalf.

Karten: www.jpo-w.de und an allen reservix-Vorverkaufsstellen.

*

Samstag und Sonntag, Altstadtgenussmarkt in Wassertrüdingen: Erinnerungen an den Juni 2019 werden am kommenden Wochenende beim Altstadtgenussmarkt mit Straßenmusikfestival in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) wach. Nach der beliebten „Genussmeile“ in Wassertrüdingens Altstadt wurde zur Landesgartenschau der erste „Wassertrüdinger Genussmarkt“ veranstaltet und zog die Besuchermassen magisch an. Am kommenden Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, gibt es nun eine Neuauflage mit Straßenmusikfestival.

In der Marktstraße werden an rund 20 Ständen kulinarische Leckereien von Crêpes bis griechischen Spezialitäten, von Burger-Variationen bis Spanferkelbraten und dazu edle Brände und Liköre, unterschiedlichste Biere, alkoholfreie Getränke, Kaffee angeboten und dazu noch Handarbeiten, Blumen und Pflanzen, regionale Spezialitäten und Deko-Artikel.

Am Samstag, 10. September, startet das Event ab 10 Uhr mit Eröffnung der Stände und dazu unterschiedlichste Straßenmusik von Solisten und Bands verteilt über die gesamte Marktstraße. Auf der Bühne beim Trüdinger Wahrzeichen „Törle“ ist für 12.30 Uhr eine Tanzvorführung der Gruppe „Dance-14s“ geplant, nachmittags spielt die Old-Mill-Bigband und ab 18.30 Uhr gibt’s auf dem Marktplatz Live-Musik mit „Tape Jam“.

Der letzte Genussmarkt in Wassertrüdingen fand bei der Landesgartenschau statt. Am kommenden Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, lädt die Stadt Wassertrüdingen zur Neuauflage mit Straßenmusikfestival ein. (Foto: Peter Tippl)

Der Sonntag, 11. September, beginnt mit einem evangelischen Gottesdienst am Marktplatz um 10 Uhr mit dem Posaunenchor, danach öffnen die Stände und von 11 Uhr bis 13 Uhr unterhält die Blaskapelle Dittenheim die Gäste mit Musik. Ab 13 Uhr spielen die Straßenmusiker erneut in der Marktstraße auf. Am Sonntag verzaubert das Wassertrüdinger Figurentheater bei Vorstellungen um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr mit lustigen Kurzgeschichten von Kasperl und Seppel.

Bereits am Freitagabend lohnt ein Besuch in Wassertrüdingen, denn im Sonnenuhrenpark findet am Freitag, 9. September, ab 20 Uhr der zweite Poetry-Slam Wettbewerb statt. Neun Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland haben sich für diesen unterhaltsamen Lyrik- und Comedy-Wettbewerb angemeldet. Moderiert wird die Veranstaltung von Jens Hoffmann aus Weißenburg. Einlass ist ab 19 Uhr am Sonnenuhrenpark.

Karten und Infos: beim Touristikservice der Stadt unter Telefon 09832 / 682 245.

*

Samstag und Sonntag, Fest im Feuerwehrmuseum Wittenbach: Vor gut zwei Jahren wurde im Wilburgstettener Ortsteil Wittenbach das erste Feuerwehrmuseum im Landkreis Ansbach eröffnet. Am kommenden Samstag, 10. September, wird um 16 Uhr bereits die Erweiterung des Museums gefeiert und am Sonntag, 11. September, steht dieser Erweiterungsbau der Öffentlichkeit zur Besichtigung offen. Vor fünf Jahren musste sich die Freiwillige Feuerwehr Wittenbach aus Personalmangel auflösen.

In ihrem Feuerwehrhaus wurde von einer aktiven Gruppe ehemaliger Dienstleistender ein Museum mit historischen Gerätschaften für die Brandbekämpfung eingerichtet. Feuerwehrtechnik aus einem Zeitraum von rund 100 Jahren wurde zusammengetragen und als kleines Museum mit Erklärungen und Hintergründen betrieben.

Die offizielle Eröffnung des neuen Ausstellungsraums findet für geladene Gäste am kommenden Samstag statt. Am Sonntag, 11. September, ist die gesamte Bevölkerung ab 14 Uhr zur Besichtigung bei Kaffee und Kuchen eingeladen.

Der Erweiterungsbau für das Feuerwehr-Museum in Wittenbach, die Doppelgarage, wird am kommenden Wochenende offiziell in Betrieb genommen. (Foto: Peter Tippl)

*

Sonntag. Tag des offenen Denkmals: Traditionell ist der zweite Sonntag im September Tag des offenen Denkmals. Aus der Fülle des Angebots greifen wir ein paar Aalener Termine heraus, denn die Stadtverwaltung und der Geschichtsverein beteiligen sich mit mehreren Führungen und Besichtigungen am Tag des offenen Denkmals.

Manche Denkmäler sind nur an diesem Tag öffentlich zugänglich. Da die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist, wird vorher um Anmeldung beim Touristik-Service Aalen gebeten.

Am Tag des offenen Denkmals am 11. September finden in Aalen verschiedene Führungen und Besichtigungen statt, unter anderem an der Bohlschule, wo 2018 der spezielle Kellenputz erneuert wurde. Hierfür wurde das Gebäude im Folgejahr zum Denkmal des Monats ernannt. (Foto: Stadt Aalen)

Auf der Liste der Aalener Denkmale stehen unter anderem: Ruine Kocherburg in Unterkochen, eine Stadterkundung im Rohrang mit Stadtarchivar Georg Wendt, die Salvatorkirche, die Bohlschule oder Ott‘a Häusle in Himmlingsweiler

Infos: Touristik-Service Aalen, Telefon 07361 / 52 23 59.

*

Ins Kino für 5 Euro: An der Aktion beteiligen sich viele Kinos in Baden-Württemberg. Unter anderem auch die in Aalen und Ellwangen. Die Häuser wollen so Gäste anlocken, um zu zeigen, was die Institution Kino alles zu bieten hat.