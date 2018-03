Tipps fürs Romaneschreiben aus Profihand

Tipps aus ersten Hand von einer erfolgreichen Autorin hat es im Schreibworkshop mit Katja Brandis bei den Kinderbuchwochen gegeben: Wie schriebt man sein Erstlingswerk möglichst spannend, was sollte man vermeiden, was ist bei einem Dialog wichtig? Außerdem beruhigte sie angehende junge Autorinnen (die meisten Teilnehmer waren weiblich) und Autoren, nichts zu überstürzen: Sie schrieb ihr erstes Buch auch erst mit 30. Mittlerweile hat sie 50 davon geschrieben, die Hälfte sind Jugendromane und das neueste ist der Fantasy-Roman „Das dunkle Wort“.

Die Einladung zum Schreibworkshop war ganz wörtlich zu nehmen, nachdem Sarah Ripp von der Stadtbibliothek „vielleicht eine nächste große Autorin aus Aalen“ in den Reihen der Jugendlichen im Torhaus begrüßte: Zuerst einmal wird geschrieben, jeder schreibt ein paar Sätze für einen Roman, dann zirkulieren die Blätter du so entsteht eine „zusammengesetzte“ Geschichte. Später zogen die Workshop-Teilnehmer verschiedene Gegenstände aus einem Stoffsack – Holzmesser, Räucherstäbchenhalter oder Muschel – um darum eine Geschichte zu stricken. Wenn die Mädchen und Jungs schreiben, ist es mucksmäuschenstill im Paul-Ulmschneider-Saal, nur der gedämpfte Verkehrslärm dringt vom Torplatz herein. Entstanden, lobt die Autorin, „viele philosophische Titel“, tatsächlich scheint hier manches Talent zu schlummern.

Später dann gibt sie ganz konkrete Tipps zum Romanschreiben: Viele beginnen einen Roman damit, wie die Hauptfigur aufwacht, frühstückt, in die Schule geht. „Aber das ist langweilig“, sagt Brandis. Lieber sofort mit Spannung einsteigen. Etwa über einen Spiegel, wenn es in eine Parallelwelt gehen soll. In der Gegenwart zu schreiben findet sie besser wie in der Vergangenheit, Dialoge sind wichtig, das machen aber auch Erwachsene oft falsch: „Sie schreiben viel zu geschliffen und nicht so, wie man wirklich im Alltag redet.“ Konflikte sind immer gut, sie erklärt, was ein innerer und ein äußerer Konflikt ist und rät den jungen Teilnehmern, Klischee zu meiden: Der bogenschießende Elbe muss also nicht mit langer wallender Mähne daherkommen, die Hexe braucht keinen schwarzen Spitzhut auf dem Kopf und auch keine schwarze Katze.