Tipps für die persönliche Energiewende

Wie kann jeder Bürger selber etwas zur Energiewende beitragen? Mit dem Eröffnungsvortrag zu den 17. Infotagen Energie ist das Ziel dieser Plattform für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen auf den Punkt gebracht worden. Viele Besucher hatten sich bis Sonntagabend über Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieeinsparung und E-Mobilität informiert. Gefühlt waren es aber weniger Besucher wie in den Vorjahren.

Mit den ersten Infotagen 2002 waren die Stadt und der Energietisch der Lokalen Agenda Vorreiter auf diesem Gebiet in der weiteren Umgebung. Wie auch der Verein „Solar mobil Heidenheim“: 1992 rüsteten sie einen Seat Marbella auf Elektroantrieb um. Es war, erklären Conrad Rössel und Werner Glatzle vom Verein, das erste Elektrofahrzeug auf den Straßen Ostwürttembergs. Es fährt bis heute.

Mittlerweile haben sie auch etliche Aalener Mitglieder in ihren Reihen. Auf den Infotagen Energie bieten sie eine Mitfahrt im „Tesla S“ an. Peter Kuch aus Westhausen hat sein Elektromotorrad „Zero S“ mitgebracht. Was ihn wundert: Es ist bereits seit zehn Jahren zu haben und immer noch ist es ein „Hingucker“ und das umweltfreundliche Motorrad mit dem satten Anzug und hohem Drehmoment wird immer noch als echter Exot angesehen. Was die Verfechter der Elektromobilität immer wieder verwundert ist der Einwand der eingeschränkten Reichweite bei Elektrofahrzeugen – 70 Prozent der Autofahrer würden am Tag durchschnittlich gerade Mal 25 Kilometer zurücklegen.

Bei den 7. Infotagen ging es schwerpunktmäßig um den sparsamen Einsatz von Energie, Lichttechnik, Heizung, Fördermöglichkeiten und Energieberatung. Für kleinere Besucher gab es ein Gewinnspielquiz und ein „Fahrräderkraftwerk“ von „Explorhino“ mit angeschlossener Carrera-Rennbahn.

In seinem Vortrag war Professor Michael Sterner (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg) auch auf das Thema nachhaltige Mobilität eingegangen, auch mit politischem Aspekt: Zum einen erreiche ein Verbrennungsmotor einen Effizienzgrad von gerade Mal 30 Prozent, die restlichen 70 Prozent werden ungenutzt „verbrannt“. Der Kraftstoff stamme oft aus Ländern, die man nicht unbedingt als demokratisch bezeichnen könne und die in mit Öl finanzierte Kriege verwickelt sind, aus denen viele Flüchtlinge stammen, die dann nach Europa und Deutschland kommen.