Der Kleinkunst-Treff Aalen hat am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr Tina Teubner mit ihrem Musik-Kabarett-Programm „Aus dem Tagebuch meines Mannes“ in der Aalener Stadthalle zu Gast. Der ursprünglich genannte Termin am Mittwoch, 1. Februar, musste verlegt werden. Bereits gelöste Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können beim Touristik-Service Aalen, Telefon 07361 / 52-2359 zurückgegeben werden.